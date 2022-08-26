İstanbul'da korkunç cinayet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde gündüz vakti korkunç bir cinayet işlendi. Eczanede çalışan 18 yaşındaki Burak Arat, ilaç siparişini götürdüğü sırada husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler’deki sokakta bulunan bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat, ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs geldi.

Şahıs, genci konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdı. Bir süre sonra şahıs ile genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, sokağın ortasında silahını çıkartarak gence doğrulttu.

Şüpheli, gence kurşun yağdırdı

Bir süre genci kovalayan şahıs, silahla 5 el kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığıldı.

Sokak ortasında vurulan genç öldü

Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Sırtından 4 el ateş edilmiş gibi gördüm"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "5 el ateş sesi duyduk. Bizim eczanede çalışan 18 yaşlarında genç bir çocuk vuruldu. Herhalde motorlu bir şahıs gelip 5 el ateş edip kaçmış bildiğim kadarıyla. Ben çocuk yoğun bakımda diye biliyorum ama ölmüş dediklerini de duydum.

Ama inşallah ölmemiştir. Sırtından 4 el ateş edilmiş gibi gördüm ama 5 el silah sesi duydum. Husumetleri olup olmadığını bilmiyorum. Polisler çalışmalarına devam ediyor, inşallah bulunur cezasını alır." dedi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre; öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde bir süre inceleme yaptı.