THY pilot ve uçuş ekibi bulamadığı için 2 günde 7 uçuşu iptal etti! Rötarlar 9 saati buldu

TÜRK Hava Yolları yolcularını mağdur etmeyi sürdürüyor. Sefer iptalleri ve gecikmelerle gündemden gündemden düşmeyen THY'nin bugünkü uçuşlarında ortalama 20 dakika ile 3 saat arasında gecikmeler yaşandı. Dün 4 saatlik rötarların yaşandığı THY, dün Sivas, Sinop, Denizli, Trabzon seferlerini iptal ederken, bugünde Zonguldak, Balıkesir ve Isparta uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

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Türk Hava Yolları yaz sezonunun başlaması ile birlikte rötar ve sefer iptalleri ile gündeme geliyor. Günde ortalama iç ve dış hatlarda 100’ün üzerinde seferde gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları dün Sivas, Sinop, Denizli, Trabzon seferlerini iptal ederken, bugünde Zonguldak, Balıkesir ve Isparta uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Uçuş ekipleri evden çağrılıyor

Türk Hava Yolları yetkililerinin geciken seferler nedeniyle uçuş süreleri dolan uçuş ekiplerinin yerine yeni ekipleri evinden getirmesi, rötarın artmasına neden oluyor. Birçok sefer rötar yapması nedeniyle uçuş ekiplerinin uçuş saatleri doluyor. Havacılık kurallarına göre uçuş saati dolan ekiplerin uçuş güvenliğini aksatmamak için uçması yasak. Uçuş saati dolan kabin ekiplerinin yerine Türk Hava Yolları evden ekip çağırıyor. Rötar yapan uçaklar bir de kabin ekibinin gelmesini bekleyince, rötarlar uzuyor.

Uçaklarını bekleyen yolcular uyuyor

Uzun rötarlar nedeniyle saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalan bazı yolcular, uçaklarını bekleme salonunda uyuyarak bekliyor. Bu arada İstanbul aktarmalı yolcular ise uçaklarını kaçırdığı için otellere yerleştiriliyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları’nın otel sırasının önünde sıraların oluştuğu görüldü.

Sivas uçağı 9 saat rötar yapınca

Türk Hava Yolları’nın Dalaman uçağı beş saat, Sivas uçağı ise dokuz saat rötar yaptı. Yolcular, Türk Hava yolları yetkililerinin uçaklarda kabin ekibi sıkıntısı yaşandığı için gecikmelerin yaşandığı açıklamasını yaptığını söyledi.

“Uçakta kabin ekipleri yokmuş”

Sabah Elazığ’dan İstanbul aktarmalı olarak Dalaman’a gitmek için bilet alan başka bir yolcu, “Elazığ uçağı ile geldim. Saat 10.00’dan beri buradayım. Elazığ’dan geldim. Dalaman’a gideceğim. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Gelecekler gelecekler ama yoklar. Bize iki saat sonra bir yemek getirdiler. Başka bir şey yok. Çocuklarımızın ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. En son herkes gelmiş hostesleri bekliyoruz diyorlar. Uçakta kabin ekipleri yokmuş” dedi.

“Uçakta fazla bilet satmışlar”

Eşi ve çocuğu ile Sivas’a gitmek için bilet aldığını ancak uçakta fazla bilet satıldığı için kendisinin uçamadığını anlatan yolcu, ”Ben uçak bileti satın aldım. Satın almama rağmen şu anda uçamıyorum. Check-in’e geldiğim zaman eşim ve çocuğuma bilet verdiler çek-in yaptılar, uçuş kartı aldılar. Ama ben şu anda Havalimanı’nda Sivas’a gitmek için bekliyorum. Uçak overbook olmuş uçak. On dört veya 15 fazla bilet satılmış. Kapasitesinin üzerinde bilet satıldığı için. Bir de bu gün şöyle talihsiz bir olay olmuş. Sabah Sivas uçağı iptal olduğu için oradaki iptallerin tamamı akşama aktarılmış. Bu sefer hem akşam uçağının hem de sabah uçağının yolcuları mağdur oldu” dedi.

“Annemin yarın mevlidi gidemedik”

Dokuz saattir havalimanında beklediğini anlatan başka bir yolcu ise “Bizim de sabah 08.50’de uçmamız lazımdı. Kimse bize net bir açıklama yapmıyor. Her yarım saatte bir bahane uyduruyorlar. Önce dediler ki Antalya’dan pilot gelecek. Sonra dediler ki hava şartları, sonra yok uçağımız yokmuş. Kırk takla attılar kırk yalan söylediler. Dokuz saattir buradayım. Hiçbir yetkili gelip te açıklama yapmadı. Herkes kendi ihtiyacını karşıladı. Çantamda kraker vardı onu yedim. Net bir açıklama yok. Türk Hava Yolları ile gurur duyuyorduk. Onlar bize bunu mu layık görüyorlar. Yarın mevlidim var. Bana misafir gelecek. Ben ne zaman gideceğimde ne zaman yemek yapacağım. Türk Hava Yolları bana hazır yemek gönderecek o zaman. Annemin mevlidi vardı yarın. Misafirlerimiz orada bekliyor biz buradayız. Gidemedik hala” dedi.