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Berdan Mardini klibi için imaj değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Berdan Mardini klibi için imaj değiştirdi! Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Özel hayatıyla ve konuşmalarıyla magazin dünyasının gözde isimlerinden olan şarkıcı Berdan Mardini yeni imajıyla ağızları açık bıraktı. Ünlü şarkıcının yeni stili viral oldu.

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2010 yılında nikah masasına oturduğu iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeniyle olaylı bir şekilde ayrılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini uzun süre eski eşiyle ilgi olaylarla gündemden düşmemişti.

Tekrardan gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde ise Demet Akalın'ın garsonun üstünden şampanya boşaltması olayına tepki gösteren Mardini söyledikleriyle akıllara yıllar önce Akalın'la yaşadığı tartışmayı getirmiş ve tekrardan gündem olmuştu.

İmparatorun şarkısını seslendirdi

Eşiyle ayrılığının ardından kendisini kariyerine adayan şarkıcı şimdilerde ise yeni klibi için yaptığı tarz değişikliğiyle gündeme oturdu. Mardini, evvelsi gün kaza geçiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in şöhreti yakaladığı 'Ayağında kundura' şarkısını tekrardan seslendirdi.

Mardini seslendirdiği şarkıdaki başarılı performansı ve klipteki yeni tarzıyla sosyal medyada viral oldu. Ünlü şarkıcının klip esnasında çekilen 80'ler tarzı fotoğrafı dikkat çekti, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da doğan Berdan Mardini'nin babası devlet memuru annesi ise ev hanımıdır. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçiren Mardini eğitim hayatınıda farklı şehirlerde tamamlamıştır. İlkokul yıllarında tiyatro, müzik gibi alanlarl ilgilenen ünlü isim küçük yaşta ses yarışmalarına girmiştir.

Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Babasının tekstil atölyesinde çalışan Mardini müzik dünyasına bir eğlence mekanında şarkı söylerken tesadüf eseri atılmıştır.

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