Canan Karatay'ın yasak listesi ortaya çıktı! Hasta olmak istemeyen bunları yemesin

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme önerileriyle gündem olmaya devam ederken bu kez 'yasaklı yiyecekler' listesini verdi. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hasta olmak istemeyenler bunları sakın yemesin" deyip yasak listesini paylaştı. İşte Canan Karatay'ın "ne yiyeceğiz o zaman" diye sordurtan yasaklı yiyecekler listesi...

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Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

İşte yasaklı yiyecekler listesi...

- Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

- Pirinç pilavı

- Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

- Fazla şeker içeren meyveler

- Patates

- Mayonez, ketçap ve hazır soslar

- Börek, poğaça, açma.

- Hazır kahveler

- Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

- Şeker, çikolata ve her türlü tatlı.

- Hazır çorbalar

- Şuruplar, reçeller, pekmez.

- Tüm gazlı içecekler

- Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

- Yapay tatlandırıcılar

- Beyaz un

- Margarin