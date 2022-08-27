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İstanbul Kartal'da motosiklet kamyonete arkadan çarpıp yandı: 2 kişi feci şekilde öldü

İstanbul Kartal'da motosiklet kamyonete arkadan çarpıp yandı: 2 kişi feci şekilde öldü

İSTANBUL Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosikletteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

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Korkunç kaza saat 02.15 sıralarında Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 LL 320 plakalı aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

Sürüklenerek kamyonete arkadan çarptı

Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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