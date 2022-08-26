BIST 3.146
DOLAR 18,17
EURO 18,13
ALTIN 1.015,30
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Aston Villa, Attila Szalai'ye talip oldu!

Aston Villa, Attila Szalai'ye talip oldu!

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai'ye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan teklif geldi.

Abone ol

İngiliz basını Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip olduğunu duyurdu. Sporx'in haberine göre; Aston Villa, sarı lacivertli takımla başarılı bir çıkış yakalayan Attila Szalai için teklifte bulundu.

Diego Carlos'un sakatlığı sonrası transfer dönemi bitmeden kadrosuna yeni bir savunmacı daha katmak isteyen İngiliz ekibi Macar yıldız için 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde Fenerbahçe'nin bu teklife ne tür bir cevap vereceğinin bilinmediği ifade edildi.

Attila Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 74 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki
Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki
Bakan Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
Bakan Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Tuz kullanırken dikkat! Geri dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabilirsiniz
Tuz kullanırken dikkat! Geri dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabilirsiniz
Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek
Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek
HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap
HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap
Dele Alli videosu dünyada geniş yankı uyandırdı
Dele Alli videosu dünyada geniş yankı uyandırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalioğlu'na şaka! O soru ünlü sunucuyu kahkahalara boğdu
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalioğlu'na şaka! O soru ünlü sunucuyu kahkahalara boğdu
Esra Erol'un programıyla tanınmıştı! Fatma'nın yeni doğan bebeği hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi kahretti
Esra Erol'un programıyla tanınmıştı! Fatma'nın yeni doğan bebeği hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi kahretti
Murat Kurum: Brezilya'dan gelen asbestli geminin girişine izin verilmeyecek
Murat Kurum: Brezilya'dan gelen asbestli geminin girişine izin verilmeyecek