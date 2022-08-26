Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine kattı

Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin transferini resmen bitirdiğini duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

1 milyon 500 bin euro garanti ücret

Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

AA'nın haberine göre, geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

"O da artık bir fırtına"

Trabzonspor resmi Twitter hesabından transferi şu cümlelerle duyurdu:

"O da artık bir fırtına. Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin! "