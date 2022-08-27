Kiralık Aşk'ın yıldızı Elçin Sangu, Nagehan Alçı'ya fena kapak yaptı! 'Beni savcılığa verdiğinde...'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, şarkıcı Gülşen'in tutuklanması için "Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu" paylaşımı yaptı. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Elçin Sangu, Alçı'nın geçmişte kendisi için açtığı davayı hatırlatıp, "Beni savcılığa verdiğinde, hakkımda verilmesini istediğin kararlar aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları!" karşılığı verdi.

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"İmam Hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili tartışma devam ediyor. Tutuklama kararına tepki gösterenlerden biri de Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı da tutuklamayı "tam bir hukuk cinayeti" olarak eleştirdi. Bunun üzerine güzel oyuncu Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya kapak gibi bir cevap geldi.

'Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti'

Son dönemde iktidar karşıtı tavır ve çıkışlarıyla dikkat çeken Nagehan Alçı, şarkıcı Gülşen'in tutuklanması üzerine de muhalif tavrını sürdürüp en sert tepkiyi verenlerden birisi oldu. Hakim ve savcıları hedef alan Nagehan Alçı, "Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu." dedi.

'Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…'

Gülşen konusunda sessiz kalan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alıp açıklama yapmaya zorlayan Nagehan Alçı, Twitter hesabından "Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…" paylaşımı yaptı.

Kocanı da işin içine katmak...

Alçı'nın bu paylaşımını alıntılayan güzel oyuncu Elçin Sangu; kendisini daha önce savcılığa veren Nagehan Alçı'ya, "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; 'yurt dışına çıkma yasağı' istemek kişisel eşyalarıma (telefon, bilgisayar) el konulmasını istemek, kocanı da işin çine katmak, gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları" diye tepki gösterdi.

Nagehan Alçı, Elçin Sangu'ya niye dava açtı?

Oyuncu Elçin Sangu, CHP'nin 2018’deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin HaberTürk canlı yayınına katıldığı programda, İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı'ya yönelik yaptığı paylaşımda; "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum" demişti. Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.