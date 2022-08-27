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Uzman isim Özgür Erdursun'dan bomba EYT açıklaması! Bakan Vedat Bilgin 'tek formül var' demişti

Uzman isim Özgür Erdursun'dan bomba EYT açıklaması! Bakan Vedat Bilgin 'tek formül var' demişti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bakan Bilgin tarafından EYT'de tek formül üzerinde durulduğunun açıklanmasının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun "Kimse geri adım atamaz" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili yaptığı son açıklama çok konuşuldu. Bakan Bilgin yaptığı açıklama ile ortalıkta dolaşan onlarca formül iddiasını yalanlamıştı. Bilgin şunları söylemişti:

"Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur. Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."

TV100 yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "EYT'de yasal düzenleme yapılacağına inanan kadar inanmayan da çok kişi var ancak rahat olun ok yaydan çıktı. EYT geri dönülemez bir aşamaya geldi" dedi. Erdursun şunları kaydetti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda bu yasanın çıkacağına inanmayan çok kişi var. Çok kişi merakla bekliyor. Çok kişi 'siyaseten bunlar söylenir, seçim öncesi söylenir ama bu yasa yürürlüğe girmez' diyenler de bir hayli fazla.

Ama şunu söyleyelim, artık bu dakikadan sonra buradan hükümet geri adım atamaz.

Sayın Bakan Vedat Bilgin aralık ayına kadar bu konuyu yetiştireceklerini net bir şekilde söylüyor. Sayın Bakan Bilgin, bundan 6 ay önce Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunu gündemine almıyordu. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili kendisine yetki verdi ve de çalışmalar bu aşamada başladı diye düşünüyorum."

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