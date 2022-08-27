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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Şirket resmi duyuru yayınladı! Twitter'a bomba podcast özelliği geliyor

Şirket resmi duyuru yayınladı! Twitter'a bomba podcast özelliği geliyor

Yakın tarihli bir duyuruda Twitter, kullanıcıları için bir podcast özelliği ekleyeceğini doğruladı.

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Şirket, podcast'leri platformuna nasıl entegre edeceğini paylaşan resmi bir duyuru yayınladı. Podcast'lerin eklenmesi, yeniden tasarlanan alanlar sekmesinin bir parçası olarak gelecek.

Tech Crunch'ın haberine göre Twitter'ın yenilediği Spaces sekmesine podcast'ler eklenecek. Podcast özelliği, dünyanın her yerindeki iOS ve Android kullanıcılar için görünür hale gelecek.

Yeni tasarım ayrıca "İstasyonlar" adı verilen kişiselleştirilmiş bağlantılarla başka bir özellik sunuyor. Bu özel özellik, farklı konuları bir gruba yerleştiriyor. Bu, kullanıcıların haber, müzik, spor ve diğer konulardaki içeriği görebilecekleri anlamına geliyor.

Kullanıcılar podcast'leri kullanmaya çalıştıklarında, beğenme veya beğenmeme arasında seçim yapma şansına sahip olacaklar.

İki seçenek, içeriğin kendileri için gerçekten ilginç olup olmadığını Twitter'a söylemelerine izin verecek. 

Buna karşılık, bu Twitter'ın kullanıcı için daha iyi podcast'ler sunmaya çalışmak için algoritmasını değiştirmesine yardımcı olacak.

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