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İngiltere'yi ayağa kaldıran saldırının zanlısı gözaltına alındı

İngiltere'yi ayağa kaldıran saldırının zanlısı gözaltına alındı

İNGİLTERE'nin Liverpool kentinde 9 yaşındaki Olivia Pratt-Korbel'in Pazartesi günü evinde vurulmasıyla ilgili olarak 36 yaşındaki bir zanlı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

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Olivia Pratt-Korbel, evinin kapısında annesi silahlı bir kişiyle mücadele ederken göğsünden vurulmuştu.

Polis, zanlının dün gece Merseyside bölgesinde silahlı polislerin düzenlediği operasyonda gözaltına alındığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan zanlının ayrıca iki ayrı cinayete teşebbüs suçlamasından da gözaltına alındığı belirtildi.

Olivia, annesi Cheryl Korbel akşam saat 22.00'de evin dışındaki gürültü üzerine kapıyı açtığında vurulmuştu.

Silahlı saldırıda hedef alınan kişinin ise zanlının kovaladığı 35 yaşındaki Joseph Nee olduğu belirtildi.

Ailenin tanımadığı iki erkek eve girmiş ve Olivia öldürülürken Cheryl Korbel de kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada bileğinden vurulmuştu.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Korbel taburcu oldu.

Şüphelinin kovaladığı Nee göğsünden vurulmuş ve üçüncü bir erkek tarafından otomobille hastaneye götürülmüştü.

Nee'nin uyuşturucu satışı nedeniyle 2018'de üç yıl dokuz ay hapisle cezalandırıldığı, tedavisi sona erdiğinde koşullu salınma şartlarını ihlalden yeniden hapse götürüleceği belirtildi.

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