Erkekler bunları asla belli etmiyor! Sır gibi sakladıkları şeyleri öğrenince şok olacaksınız

Erkekler, aslında onları ilk tanıdığınız kalıpta insanlar değillerdir. Birçok şeyi ilk etapta sizden saklayabilir ve aslında oldukları kişiyi sizden gizleyebilirler. Kendilerini hemen açmak istemeyebilir, birçok şeyi sizden saklayabilirler. Kadınların çoğu, erkek arkadaşlarının ilk tanıdığı halinden farklı olduğunu söylerler. İşte erkeklerin sizden sır gibi sakladığı şeyler...

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Kadın erkek ilişkilerini çözebilmek kimi zaman kolay olmayabilir. Özellikle erkeklerin sergilediği bazı davranışlar, bazen gerçekten anlaşılmaz olabiliyor. Genellikle birçok kişi, kadınlar anlamanın daha zor olduğu söyler. Ancak en az kadınlar kadar erkekleri anlamak da oldukça zordur.

Özellikle ilişkinin başında erkekler, olduğu kişiden farklı biri olarak davranırlar ve birçok şeyi gizlerler. Kendilerini açmaktan pek hoşlanmaz ve davranışlarından bir anlam çıkarmak oldukça güçtür. İşte sizler için, erkeklerin sır gibi sakladığı o şeyleri özenle derlerdik...

Erkekler ilgi sever

Erkekler ilgiden pek hoşlanmadıklarını, hatta kimi zaman rahatsız olduklarını söylerler. Ama erkekler de en az kadınlar kadar ilgiyi sever ve ilgi gördüklerinde kendilerini iyi hissederler. Partnerlerinin onlarla ilgilenmesi oldukça hoşlarına gider ama bu durumu belli edemezler. Ona sorular sormanız, hayatıyla ilgili bir şeyleri merak etmeniz, onu takdir etmeniz, onu sevdiğinizi ve umursadığınızı belli etmeniz çok hoşlarına gider. Her ne kadar ilgiden hoşlanmıyor gibi görünseler de, aslında bu durumdan çok memnun olurlar.

İltifattan hoşlanırlar

Erkekler, onlara yaptığınız iltifatları asla unutmazlar. Bu durum o kadar hoşlarına gider ki, onda beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyin daha çok üzerine gider ve size daha çok göstermek için çaba gösterirler. Örneğin, sizinle buluşmaya geldiğinde ona ne kadar şık ve havalı göründüğünü söyleyin. Ondan gözlerini alamadığınızı ve çevredeki en dikkat çekici erkeğin o olduğunu ona belli edin. İşte o zaman ne kadar hoşuna gittiğini ve mutlu olduğunu gözlerinde göreceksiniz. Sizin övdüğünüz konularda daha da iyi olmaya çalıştığını fark edeceksiniz. Ayrıca unutmayın ki erkekler, takdir edilmekten çok fazla hoşlanırlar. Onları başarıları konusunda takdir edin ve kısa zaman içinde size nasıl bağlandığını izleyin.

Korkularıyla yüzleşemezler

Her insanın olduğu gibi, erkeklerin de hayatta bazı korkuları vardır. Gelecek kaygıları, başarısızlık ya da yalnız kalmak gibi birçok konuda endişeye kapılabilirler. Kadınlar korkularını daha rahat bir şekilde dile getirebilirken erkekler, toplumunda dayatmış olduğu 'erkekler korkak olmaz' düşüncesi ve baskısıyla korkularını dile getirmeye çekinirler ve kimseye rahatlıkla belli edemezler. Onlara korkuları konusunda rahatlatıcı ve cesaretlendirici şeyler söylerseniz, sizin yanınızda kendini çok daha iyi ve rahat hissedecek. Yalnız, korkularını asla yüzlerine vurmayın.