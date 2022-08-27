Bu diyet listesi, sizi kısa sürece incecik yapacak! Hem karnınız tıka basa doysun hem de kilo verin

Eğer aç kalmaya dayanamıyorsanız ve bundan dolayı diyet yapamıyorsanız sakın üzülmeyin! Sizin için hazırlanan bu diyet listesi sayesinde he karnınız tıka basa doyacak hem de hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz. İşte günün bütün öğünlerinde kullanabileceğiniz, zayıflamanıza yardımcı olacak o mucizevi diyet listesi...

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Kilo vermek konusunda sorunları yaşıyorsanız, ne yaparsanız yapın istediğiniz kiloya düşemiyorsanız kafanıza takmayın. Çoğu kişi, kilo vermenin sırrının az yemek yemek olduğunu düşünür. Fakat öyle değil... Az değil, aksine çok yiyerek ve karnınızı tıka basa doldurarak fazla kilolarınızdan rahatlıkla kurtulabileceğiniz o muhteşem diyet listesiyle ayağınıza geldik. Bu programı düzenli olarak uygularsanız, istediğiniz kiloya çok kısa bir zaman içinde ulaşmanız işten bile değil. İşte sabahtan akşama kadar karnınızı hiç olmadığı kadar doyuracak, midenize bayram ettirecek o diyet listesi...

Kilo vermek için kendinizi aç bırakmak zorunda değilsiniz. Doğru ve dengeli bir beslenme programı uygulayarak fazla kilolarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bu besinlerin, diyet listenizde mutlaka yer alması gerekiyor. Düzenli egzersiz yaparak ve bu yiyeceklere bir şans vererek sağlıklı zayıflayabilirsiniz.

Kahvaltı: Kahve ve yumurta

Çoğu kişi tarafından bilinir ki kahvaltı günün en önemli öğüdür. Yapacağınız iyi bir kahvaltı, bütün gününüzün kalitesini etkiler. Kilo vermeye çalışırken kahvaltı yapmayı asla aksatmamanız gerekir. Kahvaltıda 1 adet haşlanmış yumurta ve 1 fincan sadece kahve tüketerek zayıflama sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Aldığınız proteinler, vücudunuzun onları sindirmek için daha fazla enerji kullanmasını sağladığından, yumurtalar metabolizmanızı birkaç saatliğine fark edilir şekilde hızlandırır ve karnınızı da tok tutar. Tok tutması sayesinde daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca süt, krema veya şeker ilavesiz sade bir kahve içtiğinizde de yağ yakımını daha kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Öğle: Izgara balık ve yeşil çay

Öğle yemeğinde alacağınız balık ve yeşil çay ikilisi kilo vermenize yardımcı olacaktır. Yumurta tüketimi gibi, ızgara balıklar da proteinler sayesinde metabolizmayı birkaç saatliğine hızlandırır. Bu besin aynı zamanda daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olur. Yeşil çay, vücudunuzun enerjisini arttırır ve egzersiz yaparken performansınızı da arttırmaya yardımcı olarak kilo kaybını tetikler. Yeşil çayın içeriğinde, yağ yakımını artırabilecek ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar olan yüksek miktarda kateşin bulunur. Bundan dolayı kilo verme sürecinizde yeşil çayı her gün mutlaka tüketin.

Ara öğün: Yoğurt, su ve çilek

Diyet yapma sürecinde kendinizi uzun süre aç bırakmamanız gerekir. Metabolizmanızı canlandırmak için mutlaka ara öğünlerde açlığı yatıştıracak besinlerden faydalanabilirsiniz. Yoğurt, daha tok hissetmenize yardımcı olan proteinler bakımından zengindir. Ayrıca sindirim sisteminizin daha düzenli çalışmasını da sağlar. Yoğurdun içerisine, tatlandırması amacıyla bir kaç adet çilek de koyabilirsiniz. Ayrıca çilek içerisinde bolca lif bulundurduğu için bağırsak hareketlerini düzenler ve kilo vermenizi kolaylaştırır. Tüm bu besinlerin yanında bol miktarda su içmeniz gerekir. Su içerek metabolizmanızı harekete geçirin ve vücudunuzdaki yağları parçalayın.

Akşam yemeği: Fasulye salatası, zencefil çayı ve fındık

Siyah fasulye, kilo kaybını tetiklemek için ideal olan çok yüksek lif içeriği nedeniyle sindirimi oldukça kolaylaştırır. Siyah fasulye ve fındık ekleyeceğiniz salatanız ile metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca gece boyunca tokluk hissi sağlayan bu besinler sayesinde açlığınızı fark edilir derecede yatışır. Zencefil çayı ise, salatanız ile mükemmel bir uyum içinde olur. Ayrıca kilo vermenize yardımcı olan çaylardan bir tanesidir.