Dünyada en büyük donanma hangi ülkede? Türkiye'nin yeri dikkat çekiyor...

Donanma dendiği zaman akıllara ilk olarak Kuzey Kore ve Çin gelebilir. Peki dünya üzerinde en büyük donanma hangi ülkeye ait hiç merak ettiniz mi? İşte Türkiye'nin de sıralamada nemli bir konuma sahip olduğu dünyanın en büyük donanmaları.Abone ol
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower dünya üzerindeki ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
2022 yılına ait bilgileri paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarının listesini paylaştı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri herkes tarafından merak konusu oldu.
İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki konumu…
90 Belçika
89 Uruguay
88 Surinam
87 Sudan
86 Letonya
85 Tanzanya
84 Küba
83 Arnavutluk
82 Panama
81 Gana
80 Eritre
79 Umman
78 Kenya
77 Azerbaycan
76 Nikaragua
75 Guatemala
74 Ürdün
73 Kamboçya
72 Bulgaristan
71 Türkmenistan
70 Ekvador
69 Dominik Cumhuriyeti
68 Hırvatistan
67 Yemen
66 Ukrayna
65 Laos
64 Tunus
63 Singapur
62 Paraguay
61 Angola
60 Suriye
59 Avustralya
58 Gürcistan
57 Romanya
56 Venezuela
55 Güney Afrika
54 Arjantin
53 Norveç
52 Bahreyn
51 Honduras
50 Suudi Arabistan
49 Kamerun
48 Hollanda
47 Kanada
46 Peru
45 Irak
44 İsrail
43 Danimarka
42 Birleşik Krallık
41 Birleşik Arap Emirlikleri
40 Almanya
39 Malezya
38 Katar
37 Polonya
36 Lübnan
35 Filipinler
34 Portekiz
33 Vietnam
32 Brezilya
31 Bangladeş
30 Pakistan
29 Tayvan
28 Yunanistan
27 Fas
26 Kuveyt
25 Nijerya
24 Şili
23 İspanya
22 İran
21 Meksika
20 Myanmar
19 Japonya
17- Meksika
16- İtalya
15- Myanmar
14- Güney Kore
13- Bolivya
12- TÜRKİYE
11- Pakistan
10- Endonezya
9- Kolombiya
7- Hindistan
6- Mısır
5- Rusya
4- İran
3- Amerika
2- Çin
1- Kuzey Kore
Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte dünyanın en büyük donanmaları listesinde 12. sırada yer alan Türkiye'nin sahip olduğu donanmalar.
TÜRKİYE
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Askerî personel: 48.600
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Toplam Donanma Gücü: 194
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Uçak gemisi: 0
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Fırkateyn: 16
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Destroyer: 0
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Korvet: 10
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Denizaltı: 12
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Sahil Güvenlik botu: 34
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Mayın gemisi: 11