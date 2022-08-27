Dünyada en büyük donanma hangi ülkede? Türkiye'nin yeri dikkat çekiyor...

Donanma dendiği zaman akıllara ilk olarak Kuzey Kore ve Çin gelebilir. Peki dünya üzerinde en büyük donanma hangi ülkeye ait hiç merak ettiniz mi? İşte Türkiye'nin de sıralamada nemli bir konuma sahip olduğu dünyanın en büyük donanmaları.

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ABD merkezli internet sitesi Global Firepower dünya üzerindeki ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

2022 yılına ait bilgileri paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarının listesini paylaştı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri herkes tarafından merak konusu oldu.

İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki konumu…

90 Belçika

89 Uruguay

88 Surinam

87 Sudan

86 Letonya

85 Tanzanya

84 Küba

83 Arnavutluk

82 Panama

81 Gana

80 Eritre

79 Umman

78 Kenya

77 Azerbaycan

76 Nikaragua

75 Guatemala

74 Ürdün

73 Kamboçya

72 Bulgaristan

71 Türkmenistan

70 Ekvador

69 Dominik Cumhuriyeti

68 Hırvatistan

67 Yemen

66 Ukrayna

65 Laos

64 Tunus

63 Singapur

62 Paraguay

61 Angola

60 Suriye

59 Avustralya

58 Gürcistan

57 Romanya

56 Venezuela

55 Güney Afrika

54 Arjantin

53 Norveç

52 Bahreyn

51 Honduras

50 Suudi Arabistan

49 Kamerun

48 Hollanda

47 Kanada

46 Peru

45 Irak

44 İsrail

43 Danimarka

42 Birleşik Krallık

41 Birleşik Arap Emirlikleri

40 Almanya

39 Malezya

38 Katar

37 Polonya

36 Lübnan

35 Filipinler

34 Portekiz

33 Vietnam

32 Brezilya

31 Bangladeş

30 Pakistan

29 Tayvan

28 Yunanistan

27 Fas

26 Kuveyt

25 Nijerya

24 Şili

23 İspanya

22 İran

21 Meksika

20 Myanmar

19 Japonya

17- Meksika

16- İtalya

15- Myanmar

14- Güney Kore

13- Bolivya

12- TÜRKİYE

11- Pakistan

10- Endonezya

9- Kolombiya

7- Hindistan

6- Mısır

5- Rusya

4- İran

3- Amerika

2- Çin

1- Kuzey Kore

Üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte dünyanın en büyük donanmaları listesinde 12. sırada yer alan Türkiye'nin sahip olduğu donanmalar.

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