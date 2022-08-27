Ünlü şarkıcı Kibariye'nin acı günü! Aldığı ölüm haberiyle derinden sarsıldı, ayakta duramadı

Ünlü şarkıcı Kibariye, aldığı haberle adeta yıkıldı. Acıların kadını olarak da bilinen ünlü şarkıcı, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberini aldıktan sonra çok zor anlar yaşadı. Bu ölümle derinden sarsılan Kibariye annesini ebediyete uğurladı. Peki ünlü şarkıcının annesi neden öldü? İşte haberin ayrıntıları...

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Asıl ismi Bahariye tokmak olan ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz gün annesini son yolculuğuna uğurladı. Bu ölüm haberiyle yıkılan ünlü şarkıcı, ayakta durmakta zorlandı. Şarkılarıyla milyonların aklına kazınan Kibariye'ye bu acı günde yığınla destek mesajları geldi.

Annesi neden öldü?

62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kibariye'nin kalp kriziyle vefat eden annesi Makbule Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çekti

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan Kibariye, cenaze töreninde ayakta durmak için büyük çaba sarf etti. Güçlükle ayakta duran ünlü şarkıcı, annesinin cenazesinde çok zor anlar yaşadı. Güçlü sesi ve dobralığıyla tanınan ve şarkılarının milyonlar tarafından dinlendiği Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

''Şofeer şofer'' söyleriyle herkesin aklına kazınmıştı

Şarkıcı Kibariye'nin çok sevdiği ve düşkün olduğu annesi annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında yollarını ayırma kararı aldığı ve boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun bir zaman boyunca magazin gündeminde yerini almıştı. "Şofeer şofer" sözleriyle herkesin aklına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek milyonların önünde sitem etmişti.

Kibariye kimdir?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya geldi. Milyonların Kibariye ismiyle tanıdığı ünlü şarkıcı, doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş olduğundan dolayı nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçirildi. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve doğum yılını 1960 olarak değiştirdi. Bu ailede daha sonra 8 kardeşi oldu.

Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçimini sağlıyordu. Ünlü şarkıcı Kibariye, ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra sahne aldığı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracılığıyla 1974'te başka bir pavyonda sahne almak İzmir'e gitti. Ancak pavyon sahipleri, sesini dinlemeden fiziğine bakarak Kibariye'yi kabul etmedi, işe almadı.