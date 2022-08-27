Zonguldak'ta acı olay! Kömür yüklü trenin çarptığı futbolcu hayatını kaybetti
ZONGULDAK'tan son gelen haber üzüntüye boğdu. Kilimli ilçesinde trenin çarptığı 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti. Görgü tanığı "Tren bağıra bağıra geldi" dedi.Abone ol
Zonguldak istikametinden gelen kömür yüklü tren, Türkali köyü istasyon mevkisinde, 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu'na çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Topaloğlu'nun geçen sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilimli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.
"Tren bağıra bağıra geldi"
Görgü tanığı Durdu Çelik, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada ses duyduğunu söyledi. Çelik, "Tren bağıra bağıra geldi, köpeği ezdi sandım. Biraz sonra ambulans ve jandarma geldi. Trenin ezdiği yere kadar geldim, yaklaştırmadılar." dedi.