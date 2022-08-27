Nazlı Hamarat'ın skandal paylaşımları! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "İşte Benim Stilim" yarışmacısı hakkında açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "İşte Benim Stilim" isimli televizyon programının yarışmacılarından Nazlı Hamarat'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir" denildi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, anne N.H'nin 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.
Paylaşımın ardından anne N.H. ile görüşme yapıldığı ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin planlandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir Kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı aktarıldı.
"Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir"
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyodlarla devam etmektedir. Annenin, oğlu İ.N'ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık Tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu ana okuluna kaydettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir."
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Nazlı Hamarat, 1988 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Bandırma da bulunan Marmara Sinemasının sahibi Zekai Hamarat'ın kızıdır.
İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılının Mayıs ayında Beyaz Tv ekranlarında daha önce Önder Bekensir'in sunduğu "Yıldızlar Kulübü" adlı magazin programını sunmaya başladı.
Nazlı Hamarat, 30 Kasım 2014 tarihinde başlayan ikinci sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programına katıldı. Safiye Soyman ve şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın konuk jüri olduğu gecede ise sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programın jüri kadrosunda; Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu yer almıştı.