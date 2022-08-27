Teşkilat dizisine zirveyi gösterecek yeni isim! Çağlar Ertuğrul'un yeri böyle dolacak

Ekranların en sevilen dizisi Teşkilat'ta, Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılması izleyicileri oldukça şaşırtmıştı. Reyting rekorları kıran diziye yeni katılacak isim Çağlar Ertuğrul'un yerini dolduracak.

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Aksiyon ve gerilimin sahneleriyle sık sık gündeme gelen, 3. sezona doğru adım adım yaklaşan Teşkilat dizisinde Yunus Emre Yıldırımer bombası patlayacak. Bilindiği üzere birçok dizi projesi, beyaz perde yapımı ve tiyatro oyunlarında oyunculuk performansı göstermefırsatı yakalayan Yunus Emre Yıldırımer, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a da uzun soluklu bir macera katmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sona erdikten kısa bir zaman sonra Adı Sevgi’yle anlaşma sağlayan Yunus Emre Yıldırımer umduğunu bulamamış ve söz konusu dizi projesi erken final yaparak yayından kaldırılmıştı. Mesleki kariyerinde ilk adımını 2007 yılında ATV’de yayınlanan Hatırla Sevgili dizisiyle atan Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat’ın 3. sezonunda sürpriz bir karakterle TRT1 ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çağlar Ertuğrul, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Ezgi Şenler ve Mesut Akusta gibi birbirinden tecrübeli isimlerin teker teker veda ettiği Teşkilat dizisinin 3. sezonuyla Eylül ayında başlaması planlanıyor. Başrollerini Deniz Baysal, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp’in oynadığı Teşkilat dizisinin yeni sezonunda da sürprizler bitmeyecek ve hem güçlü konusuyla hem başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına sabitleyecek.

Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri

Çağlar Ertuğrul - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi " Serdar "

Deniz Baysal Yurtcu - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Zehra"

Mesut Akusta - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Mete Bey"

Ezgi Eyüboğlu - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Ceren"

Tuncer Salman - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Hakkı Dayı"

Ezgi Şenler - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Pınar"

Mehmet Usta - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Zayed Fadi"

Nihat Altınkaya - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Hulki"

Serdar Yeğin - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Uzay"

Ahmet Uğur Say - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Gürcan"

Yavuz Bingöl - Teşkilat Dizisindeki Karakter İsmi "Adem Seyhan"

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı tiyatro oyunları:

Romeo ve Juliet

Yobaz

Kaos Teorileri

Leş

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Kerem Yiğiter) (TV Dizisi)

2018 – Yanımda Kal (Emir) (Sinema Filmi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Doktor Onay) (Sinema Filmi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Yiğit) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Oğuz) (Sinema Filmi)

2016 – Biz Size Döneriz (Akın) (Sinema Filmi)

2014 – Beyaz Karanfil (Başar) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Erdil)(Sinema Filmi)

2012 – Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Benim İçin Üzülme (Sinan) (TV Dizisi)