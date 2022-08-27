Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilk açıklama! Gülşen çıkacak mı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde konserinde imam hatipliler ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son günlerde gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen konusu, hâlâ sıcaklığını koruyor. Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatipliler hakkında oldukça tepki çeken bir açıklama yapan Gülşen, gelen tepkilerin ardından önce gözaltına alınmış, sonrası ise tutuklanmıştı. Tutuklama kararına başta sosyal medya olmak üzere birçok kesimden tepki gelmişti.

Yaşanan bu olayın ardından hemen hemen herkes, Gülşen hapisten çıkacak mı veya Gülşen ne zaman serbest kalacak gibi soruları sormaya başladı.

Konuyla ilgili Gülşen'in avukatı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret etmesinin ardından muhabirlere ayak üstü açıklamalarda bulundu.

Gülşen hapisten ne zaman çıkacak?

Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, Gülşen'in durumu gayet iyi olduğunu söyleyerek ilgilenen herkese teşekkür etiğini iletti. Gülşen'in gayet güçlü olduğunu söyleyen avukat Gülsaran, Gülşen'in açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dediğini hatırlattı. 'Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor' diyen avukat Gökçe Kılıç Gülsaran, Gülşen'in hapisten çıkıp çıkmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Ziyaretine eşi gelmişti

Şarkıcı Gülşen imam hatip mezunları hakkında söylediği sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz akşam tutuklanmıştı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştı. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı, tutuklama kararı sonrası Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Gülşen kime sapık dedi?

Konserinde 'İmam Hatip mezunu herhalde kendisi, sapıklığı oradan geliyor' diyen Gülşen'in bu sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözlerin kime söylendiğini merak eden vatandaşlar, Gülşen kime sapık dedi araştırmaları yapmaya başladı.

Gülşen'in bu sözleri kime söylediği kesin olarak bilinmezken sosyal medyada paylaşılan videolar da bu cümlelerden itibaren başlıyor.

Şarkıcı Gülşen kimdir?

Asıl ismi Gülşen Çolakoğlu (evlilik öncesi soyadı Bayraktar; d. 29 Mayıs 1976, İstanbul), olan Gülşen, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan şarkıcılarından biri hâline geldi. Gülşen son günlerde imam hatip mezunları hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle tutuklanmasından dolayı gündemde.