İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun test sürüşünü yaptı.Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Hedefimiz kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak'' açıklamasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun test sürüşünü yaptı. İncelemelerde bulunan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açmak için büyük bir özveri ile çalışıldığını belirtti, tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu test sürüşü gerçekleştirdi, dünyanın en hızlıları arasında yer alacak olan metronun açılış tarihi için Kasım ayını işaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, "Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlara şöyle:

İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yıl içinde 3 metro hattımızı açıyoruz. Kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz. Bunun yanında İBB'de devam eden 100 km'lik metro hattı vardı, keşke çalışmalar düzgün gitseydi ama maalesef çalışmalar yavaş gidiyor. O metrolar bu hızla 10 yılda zor biter.

2019 yerel seçimlerine kadar hepsi hazırlanmıştı ama maalesef yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle bu metrolar İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır.

Kasım ayı içinde hizmete açılacak

Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün önemli bir gün bizim için. Burası İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu... İstanbul Havalimanı Metro-YHT treni birbirine entegre olacak. İnşallah kasım ayı içinde sizlerle tekrar burada buluşarak bu büyük projeyi İstanbullulara sunmanın gururunu yaşayacağız.

Hem karayollarında, havayollarında, demiryollarında bütün planlarımızı yaptık. Bütün çalışma arkadaşlarımızla milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için emek veriyoruz. Bu hattımızın açılışında buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.