İbrahim Tatlıses hayranları kesenin ağzını açtı! Ön sıradan izlemek için ödedikleri fiyat dudak uçuklattı
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. Ölümden dönen ünlü sanatçı alçılı ayaklarla konser verdi. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı vermişti. Olayın ardından hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde sahneye çıktı. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.
İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ayakları alçılı şekilde sahneye çıktığı mekan doldu taştı.
Tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen hayranları, Tatlıses'i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi.
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı.