İbrahim Tatlıses hayranları kesenin ağzını açtı! Ön sıradan izlemek için ödedikleri fiyat dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı vermişti. Olayın ardından hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde sahneye çıktı. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.