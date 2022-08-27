Siyah zeytinle yeşil zeytinin arasındaki farkı duyunca şaşırıp kalacaksınız!

Yüzyıllardır yetiştirilen zeytinin hem kendisinden hem yağından faydalanılıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin hem siyahı hem yeşili çok fazla tüketiliyor. Zeytinyağı ise yemeklerde olmazsa olmaz... Peki siyah zeytin ve yeşil zeytin arasındaki fark ne? İşte bu sorunun cevabını ve zeytinin faydalarını sizler için derledik...

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Yüzyıllardır yetiştirilen zeytinin hem kendisi, hem yağı sağlık ve beslenme açsından oldukça önemlidir. Zeytin hem tek başına hem de yağıyla çok fazla tüketilen bir besin. Ülkemizde de çokça yetiştirilen zeytinin, bilindiği üzere hem yeşili hem de siyahı vardır. Peki bu iki zeytin arasındaki fark nedir?

Gastronomik açıdan bakıldığında yeşil zeytin genellikle sarımsak ve kurutulmuş domates ile kürlenme ve daha sonra doldurulma eğilimindedir. Siyah zeytinler ise doğal halleriyle, bir işleme uğratılmadan kullanılır. Peki, yeşil ve siyah zeytin arasında gerçekten büyük bir besin farkı var mı? İşte bu çok merak edilen sorunun cevabı...

Siyah zeytin ile yeşil zeytinin arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı zeytindir. Biri daha az, biri daha çok olgunlaşmış olduğundan renkleri farklıdır. Yeşil zeytin, siyah zeytine göre daha erken toplanır, bu yüzden daha az olgunlaşmıştır. Siyah zeytin ağaç üzerinde daha uzun süre kalmaktadır ve daha çok olgunlaşır. Yeşil ve siyah zeytin aynı ağaçta yetişmektedir. Zeytinler olgunlaşmamışken yeşildir ve daha sonra yavaş yavaş kırmızı, mor renge döner ve olgunlaştıkça siyah renk alırlar.

Zeytinin faydaları nelerdir?

Antioksidan ve antikanser özellikleri

Zeytin, E vitamini, beta karoten, hidroksitirosol, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından çokça zengindir. Bulundurduğu bu antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur ve hücresel yaşlanmaya ve kanserli hücrelerin oluşumuna karşı savaşır. Yapılan araştırmalar, zeytin tüketiminin vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidan olan glutatyon seviyelerini arttırdığını gösteriyor. Ayrıca yapılan bazı çalışmalar da, zeytinde bulunan hidroksitirozolün kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyebileceğini gösteriyor.

Bağırsak hareketliliğini düzenler

Zeytinler, tokluk hissini sağlayabilen ve bağırsak hareketliliğini destekleyen, ayrıca atık ve toksinlerin atılmasına oldukça fazla yardımcı olan lifler açısından çok zengindir. Bulundurduğu lifler, yağların ve şekerlerin emilimini azaltır. Böylece kilo alımıyla da savaşır.

Göz sağlığını korur

Zeytin, görme için ciddi bir önem arz eden A vitamininin öncüsü olan beta karoten içeriği ve retinada bulunan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin sayesinde gözleri ve görme fonksiyonunu olumsuz etkilere karşı korur.

Tansiyonu düşürür

Yapılan aştırmalarda, zeytinin tansiyon değerlerini düşürebildiğini görülüyor. Bu aktivite, oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitlerinin varlığıyla alakalıdır.

Şeker hastalarına iyi gelir

Zeytinlerin glisemik indeksi oldukça düşüktür, bu sebeple şeker hastalığına sahip olan kişiler tarafından makul miktarlarda tüketilebilir. Ek olarak lif varlığı, öğünün glisemik seviyelerinin azaltılmasını da destekler.