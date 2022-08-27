Müjde Ar'dan Gülşen'in tutukluluğu için dikkat çeken açıklama: Gözdağı...

İmam Hatip mezunlarına yönelik sözleri sonrası birçok kişinin tepkisi ile karşılaşan ve hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanan Gülşen ile ilgili Müjde Ar'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz bir konserindeki konuşması sırasında bir kişi için 'İmam Hatip mezunu herhalde kendisi, sapıklığı oradan geliyor' diyen Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Özellikle sosyal medyadaki tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatılan, kısa sürede gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Gülşen'e bu kez de destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medyayı ikiye bölen olay sonrası bir kesim tutuklama kararını doğru bulurken, bazı kişilere göre ise oldukça ağır bir karar olarak nitelendirildi.

"Topluma gözdağı"

Tutuklama kararına tepki verenler arasında sanatçı Müjde Ar da yer alıyor. Müjde Ar, Gülşen'in topluma gözdağı vermek amacıyla tutuklandığını belirtti.

Açıklamalarına 'Yüreğim sıkıştı' diye başlayan Müjde Ar, her şeyin çok can sıkıcı olduğunu söyleyerek 'yazıklar olsun' dedi. Ülkeyi ne hale getirdiler diyerek konuşmalarını sürdüren Müjde Ar, 'Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık' ifadelerini kullandı.

Farklı bölgelerdeki yasaklanan festivallerle ilgili de konuşan Müjde Ar 'Diyorlar ki neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay' dedi.

Müjde Ar konuşmalarını şu şekilde sonlandırdı:

Mesaj şudur. Bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir. Senin yaşama hakkın yok. Yaşam tarzını ben tayin ederim. Ağzını açmayacaksın. Sokağa çıkmıyorlar mı? Kimse yakın çevrelerinden bunlara bir şey söylemiyor mu? Sokakta kimsenin yüzü gülmüyor.

Gülşen kime sapık dedi?

Konserinde 'İmam Hatip mezunu herhalde kendisi, sapıklığı oradan geliyor' diyen Gülşen'in bu sözleri büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözlerin kime söylendiğini merak eden vatandaşlar, Gülşen kime sapık dedi araştırmaları yapmaya başladı.

Gülşen'in bu sözleri kime söylediği kesin olarak bilinmezken sosyal medyada paylaşılan videolar da bu cümlelerden itibaren başlıyor.

Şarkıcı Gülşen kimdir?

Asıl ismi Gülşen Çolakoğlu (evlilik öncesi soyadı Bayraktar; d. 29 Mayıs 1976, İstanbul), olan Gülşen, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan şarkıcılarından biri hâline geldi. Gülşen son günlerde imam hatip mezunları hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle tutuklanmasından dolayı gündemde.