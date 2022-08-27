2 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçaklandı! Eski eş dehşet yaşattı

YOZGAT'ta 10 ay önce eşinden boşanan 20 yaşındaki Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde gözü dönmüş eski kocası tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyat oldu. Dalağı alınan Beyzanur Muş, “Beni oğlumun gözü önünde bıçakladı. Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum. O şimdi tutuklu ama hala beni tehdit ediyorlar” dedi. Dehşet anları ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yozgat'ta ikamet eden Beyzanur Muş bundan 10 ay önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alıp boşandı. Ancak iddiaya göre genç kadın kabustan yine kurtulamadı. 2 yaşındaki çocuğunu da teslim etti. Ama yine de rahat bırakmayan eski koca kabusu olmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta sokak ortasında görüştüler. Çocuğunu kucağına alan genç kadın onu sevmesine izin vermeyen kocası tarafından 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı.

Genç kadın şunları söyledi; "Benim ondan boşanmamı hazmedemedi. Kendine konduramadı her zaman çocuğu seviyorum dedi. Ama derdi hiçbir zaman çocuk olmadı benim nerde yaşadığım ne giydiğim kiminle konuştuğum daha önemliydi. Ben ondan boşansam bile kimseyle evlenemezmişim sadece ailemin yanında duracakmışım.



Olay günü de oğlumu görmek istedim. Göstermedi bende karakola gidip şikayetçi oldum. Sonra kardeşimle eve dönerken halam aradı size gidiyorum beraber gidelim dedi.

Sonra eski eşim ve babası önümde durdu çocuğu bırak diye bende hayır bırakmayacağım dedim. Halam araya girdi tamam az sevsin gideriz dedi. Bende polisi aradım onlar gelsin öyle bırakırım dedim. Sonra bir anda önce halama sonra bana saldırdı. 4 yerimden bıçaklandım. Kolumda 12 dikiş var. O ve babası gözaltına alındı. O tutuklu babası serbest kaldı. Hala tehdit ediyorlar korkuyorum" dedi.

Kaynak: Sabah