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Benzine 1 lira 4 kuruş indirim! 30 Ağustos Salı günü pompaya yansıyacak

Benzine 1 lira 4 kuruş indirim! 30 Ağustos Salı günü pompaya yansıyacak

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından araç sahiplerine güzel haber. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve dövizdeki yükselişle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam ve indirim haberlerini artık takip edemez oldu. Bu sefer zam değil indirim haberi geldi. 

30 Ağustos'ta pompaya yansıyacak

Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel ve zamlı benzin, motorin fiyatları

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL civarlarında. Gelmesi beklenen indirimle birlikte fiyatlar İstanbul’da 20,10 TL’ye, Ankara’da 20,23 TL’ye, İzmir’de 20,22 TL’ye düşecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,85 TL, Ankara’da 26,96 TL, İzmir’de 26,98 TL seviyesinde bulunuyor.

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