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İç çamaşırlarıyla sokağa çıktı! Kadının çığlıkları sonrası 'hırsız' sanılıp dövüldü ama...

İç çamaşırlarıyla sokağa çıktı! Kadının çığlıkları sonrası 'hırsız' sanılıp dövüldü ama...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu halde sokağa çıkan ve bir işyerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. Çöp dökmeye inen kadının 'Hırsız var' diye bağırması üzerine mahalleli alarma geçti. Yarı çıplak ve ayakta duramayan adam ne olduğunu anlamadan dayağı yedi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde sadece iç çamaşırı olan alkollü şahıs, işyerinin kapısına tuvaletini yaparken işyerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve işyerinin kapısını zorladığını düşünerek ‘hırsız var’ diye bağırdı.

Kadını susturmak için koşunca...

Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı işyeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu sırada, işyerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı.

Vatandaşın elinden polis aldı

Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Alkollü şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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