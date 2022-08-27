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Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı çok sayıda ölen var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı çok sayıda ölen var

 ANKARA'dan kaza haberi geldi. Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı ulaşıma kapatıldı.

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Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 ACB 820 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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