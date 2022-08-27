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MSB'den açıklama geldi! Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den açıklama geldi! Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

"Terörü bitirmekte kararlıyız"

Açıklama şu şekilde; "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." Kaynak: Son dakika | MSB açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!

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