MSB'den açıklama geldi! Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
"Terörü bitirmekte kararlıyız"
Açıklama şu şekilde; "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." Kaynak: Son dakika | MSB açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!