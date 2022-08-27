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Gelen ses üzerine bahçesini kontrol edecekti! Feci ölüm

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gelen ses üzerine bahçesini kontrol edecekti! Feci ölüm

ADANA'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Sezai Ağca'nın 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.

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İddiaya göre,  Sezai Ağca, eşinin çevreden domuz sesi geldiğini söylemesi üzerine bahçesini kontrol etmek istedi. Merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Ağca, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin ev ve çevresindeki incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Ağca'nın, 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.

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