Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Kırmızı alarm saat verildi dolu, su baskını görülebilir bu illerdekiler aman dikkat!
Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı. 5 günlük hava durumu haritasında aşırı sıcaklar ve kuvvetli sağanaklar dikkat çekiyor. Özellikle Kastamonu'da yaşayanlar öğle saatlerine dikkat! Çanakkale ve Karabük için de uyarı var... İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bugün termometreler İstanbul'da 29, Tunceli'de 37, Adana'da 35, Antalya'da 29, Artvin'de 34, Batman'da 40 dereceyi gösterecek.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.