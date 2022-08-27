Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Kırmızı alarm saat verildi dolu, su baskını görülebilir bu illerdekiler aman dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.