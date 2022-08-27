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İptal edildi iddiası vardı! Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İptal edildi iddiası vardı! Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edilmediğini belirterek, "Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği iddialarına yanıt verdi.

Bakan Kurum "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!" ifadelerini kullandı.

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