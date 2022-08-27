Bu tarif mutfakta ustalık eseriniz olacak! İşte mis gibi Kesilmeyen şehriyeli yoğurt çorbası

Az malzemeli ve yapımı pratik bir çorba tarifi mi arıyorsunuz? Tam olarak doğru yerdesiniz... Sziler için, kolay ve hızlı yapılışıyla vaktinizi almayacak ve sizi zorlamayacak bir çorba tarifi derledik. Yiyenlere bir de parmağını yedirecek tarifiyle bu sıcacık şehriye çorbasının tadı damağınızda kalacak. İşte gününüzü kurtaracak şehriye çorbası...

Abone ol

Az malzeme ile yapılan en pratik çorbalardan bir tanesini sizler için derledik. Enfes şehriye çorbası tarifi... Evli, bekar, kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve öğrencilerin menülerinde mutlaka şehriye çorbası olmalıdır. Şimdi bir de bizim tarifimizi deneyin ve muhteşem şehriye çorbasını bir de siz tadın. Bu çorba, az malzeme ile de yapıldığı gibi zenginleştirilmesi de çok kolay... Ayrıca kısa sürede pişmesi ve yemeye hazır halde olması da şehriye çorbasının en güzel yanlarından bir tanesi... İşte tadının damaklarınızda kalacağı o şehriye çorbasının tarifi...

Malzemeler:

- 1 litre sıcak su

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 1 su bardağı domates rendesi

- Karabiber, pul biber

- Tuz

Şehriye çorbası yapılışı:

Şehriye çorbası yapmak için öncelikle tereyağını tencerenizin içine alıp bir güzel eritin. Daha sonra bir su bardağı kadar domatesi rendeleyip tencerenin içine ilave edin. İki malzemeyi kavurun. Domatesler kavrulduktan sonra üzerine 1 litre sıcak ilave edin. Suyu ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine şehriyeleri ekleyin ve karıştırın. Daha sonra karabiber, pul biber, tuz ve ilave etmek istediğiniz başka baharat varsa onu da ekleyip şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Çorba piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Püf noktaları:

- Eğer çorbayı domates mevsiminde yapmıyorsanız, eklediğiniz domates rendesinin yanında bir de domates salçası kullanabilirsiniz. Kullandığınız salçayı da domateslerle birlikte tereyağında birkaç dakika kadar kavurun.

- Eğer çorbanızda başka bir lezzet arıyorsanız, sıcak suyun yerine tavuk suyu veya et suyu ekleyebilirsiniz. Bu sayede enfes bir çorba yapmış olursunuz, yiyen bir daha yemek ister. Ayrıca böylelikle çorbanız şifa kaynağı olur.

- Şehriye çorbası yaparken tel, arpa, yıldız veya istediğiniz şehriye türünü kullanabilirsiniz. Bu, tamamen sizin isteğiniz doğrultusunda bir şeydir.

- Dondurucunuzda varsa 1-2 avuç da haşlanmış nohut ile çorbanızı bir lezzet şölenine çevirebilirsiniz.

- Dilerseniz çorbanızın içine et veya tavuk haşlayıp parçalayarak ilave edebilirsiniz. Bu da çorbanıza olağanüstü bir görüntü ve lezzet katacaktır.

- Ayrıca çorbanızın içine, kendi damak zevkinize göre baharatlar ilave edebilirsiniz.

- Servis ederken limon damlatabilirsiniz, bu da çorbanıza farklı bir lezzet katar.