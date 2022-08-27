Polise müjde yolda! “Vakıfbank 30 bin önerdi, polis 50 binde kararlı”

EMNİYET SEN'in başlattığı kampanyada polislerin maaş promosyonu sorunu çözülüyor. Görüşmeler başladı. Yansıyan bilgilere göre Vakıfbank'ın 18 bin liralık önerisini EGM kabul etmedi. Banka teklifi 30 bine çıkardı. Polisler 3 yıl için peşin 50 bin TL talebinde kararlı...

Abone ol

Polisler, EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in “3 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar 35 bin TL peşin maaş promosyonu alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu polisler 70-80 TL aylık promosyon alıyor” diyerek başlattığı kampanyada sonuca adım adım yaklaşıyor.

Son olarak EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Vakıfbank üst yönetiminin 330 bin polisin promosyon anlaşmasını revize etmek için bir araya geldiğini duyurdu.

“Teklif 5 yıl için 30 bin TL’ye çıktı”

Detay bilgi paylaşan Sezer şunları kaydetti:

“Yapılan görüşmelerde Vakıfbank 5 yıl için peşin 18 bin TL ödeme yapmayı kabul etti. Ancak EGM bu teklifi az buldu. Bunun üzerine Vakıfbank, yeni bir teklif sunarak 5 yıl için 30 bin TL teklifte bulundu.

İddia edilen teklife göre; promosyon sözleşmesi devam eden personel, sözleşmesi bittiğinde Vakıfbank'a geçecek ve kalan yılların ücretini bankadan temin edecek.

Örneğin; sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra Vakıfbank'a geçecek olan personel 24 bin TL ücret alacak.”

Faruk Sezer, “Polisin Sesi Platformu'na gelen bilgilere göre EGM'nin Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu teklife sıcak baktığı öğrenildi” dedi.

Polisler 3 yıl için 50 bin TL istiyor

Faruk Sezer polislerin talebinin 50 bin TL olduğunu tekrarlayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Polisin Sesi Platformu olarak anlaşıldığı iddia edilen bu ücreti kabul etmediğimizi, bu sözleşmenin hakkaniyetli olmayacağını, promosyon ücretinin peşin olmak kaydıyla 3 yılla sınırlandırılarak en az 50 bin TL olması gerektiğini, ayrıca başka bankalarla sözleşmesi devam eden personelin de sözleşmelerinin tadil edilerek ya da iptal edilerek bu ücretleri alması gerektiğini belirtiyoruz.”