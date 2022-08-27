Polise müjde yolda! “Vakıfbank 30 bin önerdi, polis 50 binde kararlı”

EMNİYET SEN'in başlattığı kampanyada polislerin maaş promosyonu sorunu çözülüyor. Görüşmeler başladı. Yansıyan bilgilere göre Vakıfbank'ın 18 bin liralık önerisini EGM kabul etmedi. Banka teklifi 30 bine çıkardı. Polisler 3 yıl için peşin 50 bin TL talebinde kararlı...Abone ol
Polisler, EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in “3 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar 35 bin TL peşin maaş promosyonu alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu polisler 70-80 TL aylık promosyon alıyor” diyerek başlattığı kampanyada sonuca adım adım yaklaşıyor.
Son olarak EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Vakıfbank üst yönetiminin 330 bin polisin promosyon anlaşmasını revize etmek için bir araya geldiğini duyurdu.
“Teklif 5 yıl için 30 bin TL’ye çıktı”
Detay bilgi paylaşan Sezer şunları kaydetti:
“Yapılan görüşmelerde Vakıfbank 5 yıl için peşin 18 bin TL ödeme yapmayı kabul etti. Ancak EGM bu teklifi az buldu. Bunun üzerine Vakıfbank, yeni bir teklif sunarak 5 yıl için 30 bin TL teklifte bulundu.
İddia edilen teklife göre; promosyon sözleşmesi devam eden personel, sözleşmesi bittiğinde Vakıfbank'a geçecek ve kalan yılların ücretini bankadan temin edecek.
Örneğin; sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra Vakıfbank'a geçecek olan personel 24 bin TL ücret alacak.”
Faruk Sezer, “Polisin Sesi Platformu'na gelen bilgilere göre EGM'nin Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu teklife sıcak baktığı öğrenildi” dedi.
Polisler 3 yıl için 50 bin TL istiyor
Faruk Sezer polislerin talebinin 50 bin TL olduğunu tekrarlayarak şu değerlendirmede bulundu:
“Polisin Sesi Platformu olarak anlaşıldığı iddia edilen bu ücreti kabul etmediğimizi, bu sözleşmenin hakkaniyetli olmayacağını, promosyon ücretinin peşin olmak kaydıyla 3 yılla sınırlandırılarak en az 50 bin TL olması gerektiğini, ayrıca başka bankalarla sözleşmesi devam eden personelin de sözleşmelerinin tadil edilerek ya da iptal edilerek bu ücretleri alması gerektiğini belirtiyoruz.”
18 Mart’ta EGM’nin Vakıfbank’la imzaladığı protokole kadar il ve ilçe teşkilatları bankayla ayrı ayrı sözleşme yapıyordu. EMNİYET SEN’in derlediği verilere göre halen polislerin aldığı maaş promosyonları şöyle:
Genel Müdürlük 300 TL, Ankara Merkez 131.5 TL, Aydın 118 TL, Kuşadası 6 ayda bir 603 TL, Afyonkarahisar 87 TL, Eskişehir 103 TL, Artvin 96 TL, Şanlıurfa 300 TL, Kastamonu 106 TL, Balıkesir 100 TL, Şırnak 85 TL, Samsun 101 TL, Hatay 92 TL, Giresun 92 TL, Muğla 110 TL, Kırklareli 100 TL, Bilecik 92 TL, Bursa 107 TL, Erzurum 107 TL, Kilis 90 TL, Isparta 106 TL, Konya 80 TL, Kocaeli 100 TL, Sakarya 115 TL, Anatlya 107 TL, İzmir 90 TL, Edirne 108 TL, Keşan 97.5TL, Van 108 TL, Gaziantep 105TL, Adana 103TL, İstanbul 300, Diyarbakır 300TL.