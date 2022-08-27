Bu burçlarla hem eğlenilir hem evlenilir! İşte zor bulunan o burçlar

Etrafınızda komik ve eğlenceli insanlar olması size iyi gelir, ruh halinizi ve enerjinizi yüksek tutar. Hayata karşı tutumunuzu bile değiştirebilecek olan bu kişiler genelde hangi burça mensup olurlar? Hangi burçların mizah anlayışı daha gelişmiştir? Hangi burçlarla hem eğlenilir hem evlenilir? Gelin beraber bakalım...

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Bazen bulunduğunuz ortamda espri yapan, mizah anlayışı iyi olan ve güldürme yeteneğine sahip olan kişiler olması size çok iyi gelebilir. Her ortamda, ortamın enerjisini yüksek tutmaya çalışan ve enerjisiyle, yaptığı esprilerle, pratik zekasıyla herkesi güldürebilen biri mutlaka vardır. Bu burçun insanlarıyla evlilik yapmak da oldukça keyifli olacaktır. Bu sayede evliliğiniz sıkıcı bir hale gelmeyecek ve enerjiniz daima yüksek kalacaktır. Sürekli eğlenceli vakit geçirebilir ve birbirinize iyi gelecek espriler, komiklikler yaparak neşenize neşe katabilirsiniz. İşte hem eğlenebileceğiniz hem de evlenebileceğiniz burçlar...

Kova

Kova burcu insanları çok aktif ve sosyal bir arkadaş ortamına, sosyal hayata sahiplerdir. Genelde arkadaş ortamında espriler yapan, pratik ürettiği hikayelerle herkesi güldürenler kova burcu kişilerdir. Eğlenceli ve enerjik kişilikleri sayesinde ortamlarda tüm sempatiyi ve ilgiyi üstlerine çekebilirler. Güzel mizah anlayışları sayesinde ince espriler yapabilir, taklitler ve anlattığı hikayelerle insanları kolaylıkla güldürebilirler. Eğlenceli karakteri sayesinde bulunduğu evliliği de neşeli bir hale getirecek ve evliliğinin sıkıcılaşmasını engelleyecektir. Enerjinizi sürekli yüksek tutacaktır.

İkizler

İkizler burcu olan kişiler yapıları gereği neşeli, canlı, enerjik ve esprili olurlar. Sahip oldukları keskin zeka sayesinde güzel espriler yapabilirler. İkizler burcu olan kişiler gülmek için çok fazla konu bulur ya da hikayeler oluşturur. Bulundukları ortamı canlı tutmak ve herkesi güldürmek için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca farklı fikirler de hep onlardan çıkar. Sorumluluk sahibi olmaları dolayısıyla da evlilik içinde sizi memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Yüzünüzü güldürmek onları çok mutlu edecek ve sizi üzgün görmek istemeyeceklerdir.

Başak

Başak burcu kişiler genelde çoğu kişi tarafından soğuk ve mesafeli kişiler olarak tanımlanır. Fakat tam aksine, başak burçları bulundukları ortamı en çok neşelendiren insanlardır. Özellikle mizah konusunda çok ince bir zekaya sahip olmalarıyla, tam isabet espriler yaparak herkesi güldürebilirler. Kimi zaman yaptığı espriler o kadar ince olur ki herkes anlayamaz bile... Sevdikleri ortamlarda genel olarak neşeli ve samimi davranırlar. Onlarla arkadaşlık yapmak zevklidir. Ayrıca sorumluluk sahibi olmaları, mantıklı düşüncelere sahip olmaları ve enerjik yapılarıyla da evlilik için ilk düşünülecek adaylardan biri olabilirler.