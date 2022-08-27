BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  SAĞLIK

Bunları yiyen genç yaşta çöker! Hem zihni hem bedeni 10 yaş yaşlandırıyor

Bunları yiyen genç yaşta çöker! Hem zihni hem bedeni 10 yaş yaşlandırıyor

Her ne kadar yediğimiz şeylerin sağlıklı olmasına dikkat etsek de, bazı durumlarda oldukça sağlıksız gıdalara yönelebiliyoruz. Özellikle çocukların tükettiği bazı besinler, beden sağlığına olduğu kadar zihin sağlığına da zarar veriyor.

Abone ol

Beyin sağlığına odaklanırken bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak ve beyin gücünüzü artırmak için yapabileceğiniz farklı farklı şeyler mevcut. Bunlar, ne yediğinizi ve içtiğinizi izlemek için egzersiz yapmayı ve diyetinizi değiştirmeyi de içinde barındırır. Beyniniz de vücudunuzun geri kalanıyla birlikte yaşlanmaya devam edecek olsa da belli başlı alışkanlıklar bu süreci geciktirmeye yardımcı olabilir.

The Core 3 Sağlıklı Beslenme Planı'nın yazarı Lisa Moskovitz, konuyla ilgili "Yaşlanma kaçınılmaz olsa da belirli yeme alışkanlıkları yaşlanmanın etkileriyle savaşmaya yardımcı olabilir veya potansiyel olarak yaşlanmayı hızlandırabilir" şeklinde konuştu. Moskovitz ayrıca "Genel olarak, zihninizi ve vücudunuzu güçlü tutmak için besleyici, yoğun, iltihap önleyici ve antioksidan açısından zengin bir diyet yemek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Moskovitz bunun yanı sıra şeker, alkolsüz içecekler ve cips gibi ultra işlenmiş ve boş kalorili yiyecekleri bilinçsizce tüketmek beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini iddia ediyor. Fazladan bilişsel hasardan kaçınma niyetiniz varsa, beyninizi daha hızlı yaşlandırabilecek bu dört atıştırmayı hemen hayatınızdan çıkarmanız gerekli.

Çok fazla şeker tüketmek

Şekerli gıdalar, atıştırmak için kolay bir gün ortası atıştırması olsa da ve şu an için tatlı ihtiyacınızı giderirken, verdiği zarar çok daha büyüktür. Aslında, genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilirler ve bu da beyin sağlığınızla ilgili sorunlara sebep olabilir.

Pişmiş ürünler, dondurma, şekerleme, belirli tahıllar ve barlar gibi atıştırmalık gıdalarda bulunan ilave şeker, kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri beyninizin işlevsel bağlantısını olumsuz yönde etkileyebilir ve bu da zamanla beyin küçülmesine ve atrofiye potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Cips

Bakkallardan aile boyu cips almak çok kolay. Cipsleri doğrudan paketten atıştırmak da oldukça kolaydır. Fakat bunu yapmanın yaşınız üzerinde düşündüğünüzden daha ciddi bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nde yayınlanan bir araştırmaya kapsamında, çalışmalar aşırı yemenin hafıza kaybı riskini iki katına çıkarabileceğini gözler önüne serdi. Tekrar tekrar çok fazla yüksek kalorili cips tüketirseniz, zamanla, hayatın ilerleyen dönemlerinde hafıza kaybı veya hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskiniz yükselebilir.

Gazlı içecekler

Gaz içerikli sıvılar gereksiz kalori ve sağlığa zarar vermek dışında hiçbir şey katmayan içeceklerdir. Kola, soda, meyve suyu ve şekerli buzlu çay bunlara dahildir. Gün içinde ikram olarak zararsız görünseler de bilişsel sorunlara sebep olabilirler. Stroke dergisinde yayınlanan bir araştırmada, günde en az bir yapay olarak tatlandırılmış içecek içen katılımcıların felç geçirme olasılığı üç kat ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı neredeyse üç kat daha fazla olduğunu belirledi.

İşlenmiş gıda

Buna benzer şekilde her türlü işlenmiş gıdayı yüksek miktarda tüketmek de beyin sağlığınızı olumsuz etkiler. Lisa Moskovitz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarf etti:

Büyük miktarlarda tüketildiğinde, yüksek miktarda doymuş yağ ve/veya rafine un içeren cips, unlu mamuller ve şekerlemeler gibi aperatifler sistemik iltihabı artırabilir

ÖNCEKİ HABERLER
 Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
 Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Bu burçlarla hem eğlenilir hem evlenilir! İşte zor bulunan o burçlar
Bu burçlarla hem eğlenilir hem evlenilir! İşte zor bulunan o burçlar
Arap turistler 10 gece kalıp kişi başı 110 dolar harcıyorlar
Arap turistler 10 gece kalıp kişi başı 110 dolar harcıyorlar
Maliye Bakanlığı harekete geçti! 40 Süper Lig futbolcusu için inceleme başlatıldı
Maliye Bakanlığı harekete geçti! 40 Süper Lig futbolcusu için inceleme başlatıldı
İptal edildi iddiası vardı! Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
İptal edildi iddiası vardı! Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Bu tarif mutfakta ustalık eseriniz olacak! İşte mis gibi Kesilmeyen şehriyeli yoğurt çorbası
Bu tarif mutfakta ustalık eseriniz olacak! İşte mis gibi Kesilmeyen şehriyeli yoğurt çorbası
Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı çok sayıda ölen var
Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı çok sayıda ölen var
MSB'den açıklama geldi! Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den açıklama geldi! Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Müjde Ar'dan Gülşen'in tutukluluğu için dikkat çeken açıklama: Gözdağı...
Müjde Ar'dan Gülşen'in tutukluluğu için dikkat çeken açıklama: Gözdağı...
Gelen ses üzerine bahçesini kontrol edecekti! Feci ölüm
Gelen ses üzerine bahçesini kontrol edecekti! Feci ölüm