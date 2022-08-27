Bunları yiyen genç yaşta çöker! Hem zihni hem bedeni 10 yaş yaşlandırıyor

Her ne kadar yediğimiz şeylerin sağlıklı olmasına dikkat etsek de, bazı durumlarda oldukça sağlıksız gıdalara yönelebiliyoruz. Özellikle çocukların tükettiği bazı besinler, beden sağlığına olduğu kadar zihin sağlığına da zarar veriyor.

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Beyin sağlığına odaklanırken bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak ve beyin gücünüzü artırmak için yapabileceğiniz farklı farklı şeyler mevcut. Bunlar, ne yediğinizi ve içtiğinizi izlemek için egzersiz yapmayı ve diyetinizi değiştirmeyi de içinde barındırır. Beyniniz de vücudunuzun geri kalanıyla birlikte yaşlanmaya devam edecek olsa da belli başlı alışkanlıklar bu süreci geciktirmeye yardımcı olabilir.

The Core 3 Sağlıklı Beslenme Planı'nın yazarı Lisa Moskovitz, konuyla ilgili "Yaşlanma kaçınılmaz olsa da belirli yeme alışkanlıkları yaşlanmanın etkileriyle savaşmaya yardımcı olabilir veya potansiyel olarak yaşlanmayı hızlandırabilir" şeklinde konuştu. Moskovitz ayrıca "Genel olarak, zihninizi ve vücudunuzu güçlü tutmak için besleyici, yoğun, iltihap önleyici ve antioksidan açısından zengin bir diyet yemek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Moskovitz bunun yanı sıra şeker, alkolsüz içecekler ve cips gibi ultra işlenmiş ve boş kalorili yiyecekleri bilinçsizce tüketmek beyin yaşlanmasını hızlandırabileceğini iddia ediyor. Fazladan bilişsel hasardan kaçınma niyetiniz varsa, beyninizi daha hızlı yaşlandırabilecek bu dört atıştırmayı hemen hayatınızdan çıkarmanız gerekli.

Çok fazla şeker tüketmek

Şekerli gıdalar, atıştırmak için kolay bir gün ortası atıştırması olsa da ve şu an için tatlı ihtiyacınızı giderirken, verdiği zarar çok daha büyüktür. Aslında, genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilirler ve bu da beyin sağlığınızla ilgili sorunlara sebep olabilir.

Pişmiş ürünler, dondurma, şekerleme, belirli tahıllar ve barlar gibi atıştırmalık gıdalarda bulunan ilave şeker, kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri beyninizin işlevsel bağlantısını olumsuz yönde etkileyebilir ve bu da zamanla beyin küçülmesine ve atrofiye potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Cips

Bakkallardan aile boyu cips almak çok kolay. Cipsleri doğrudan paketten atıştırmak da oldukça kolaydır. Fakat bunu yapmanın yaşınız üzerinde düşündüğünüzden daha ciddi bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nde yayınlanan bir araştırmaya kapsamında, çalışmalar aşırı yemenin hafıza kaybı riskini iki katına çıkarabileceğini gözler önüne serdi. Tekrar tekrar çok fazla yüksek kalorili cips tüketirseniz, zamanla, hayatın ilerleyen dönemlerinde hafıza kaybı veya hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskiniz yükselebilir.

Gazlı içecekler

Gaz içerikli sıvılar gereksiz kalori ve sağlığa zarar vermek dışında hiçbir şey katmayan içeceklerdir. Kola, soda, meyve suyu ve şekerli buzlu çay bunlara dahildir. Gün içinde ikram olarak zararsız görünseler de bilişsel sorunlara sebep olabilirler. Stroke dergisinde yayınlanan bir araştırmada, günde en az bir yapay olarak tatlandırılmış içecek içen katılımcıların felç geçirme olasılığı üç kat ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı neredeyse üç kat daha fazla olduğunu belirledi.

İşlenmiş gıda

Buna benzer şekilde her türlü işlenmiş gıdayı yüksek miktarda tüketmek de beyin sağlığınızı olumsuz etkiler. Lisa Moskovitz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarf etti: