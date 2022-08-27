Survivor yarışmacısının dizisi belli oldu! Yiğit Dikmen en çok izlenen o diziyi havada kaptı

En çok izlenen TV programlarından olan Survivor'da yarışmacılardan Yiğit Dikmen, Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş isimli diziye katıldı.

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Survivor’ın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Yiğit Dikmen, Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Uzun yıllar futbol oynayan ve Türkiye’nin ilk crossfit’çilerinden biri olarak bilinen Yiğit Dikmen, ilk kez Survivor 2014 sezonunun Gönüllüler takımında yer almıştı. Yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi de alan Yiğit Dikmen, bir süre sonra Şehrin Melekleri isimli diziyle setlere giriş yaptı. Sonrasında Hayat Mucizelere Gece ve Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösterdi. Yiğit Dikmen, son olarak Seversin dizisinde Selçuk karakterini canlandırdı.

Yiğit Dikmen kış sezonunda da ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyirci karşısına çıkacak. Yiğit Dikmen’in diziye hangi karakterle geleceği henüz bilinmiyor. Fakat bu çok izlenen dizinin, Dikmen’in kariyerinde büyük bir adım olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni sezon tarifi belli oldu

Şubat ayında yayınlanmaya başlayan ve ekrana geldiği ilk günden beri hızlı bir yükseliş grafiği göstererek reytinglerin zirvesine taht kuran Üç Kız Kardeş dizisi aynı akşam ATV’de yayınlanan Destan’ı tahtından etmişti. İzleyiciler tarafından oldukça ilgi gören Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezon için 28 Ağustos’ta sete çıkacağı gelen bilgiler arasında. Yeni sezonun eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosuna Kardeşlerim ile tanınmaya başlayan genç oyuncu Eren Ören de katılmıştı. Oldukça fazla seveni bulunan Kardeşlerim dizisinde Kaan olarak izlediğimiz Eren Ören’in Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezonunda hikayeyi karıştıracak olan Mustafa karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Beklentiler yüksek

Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezonu için beklentiler de bir hayli yükseldi. Dizinin hikayesinin gelişimi içinde başka karakterlerin de diziye dahil olması ve hikayenin çok daha güçlü bir şekilde izleyicileri kendisine çekeceği tahmin ediliyor.

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosu