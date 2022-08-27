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Unutma Beni oyuncusu sevilen isim Füsun Günuğur hayatını kaybetti

Unutma Beni oyuncusu sevilen isim Füsun Günuğur hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Unutma Beni dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölüm haberini de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından verildi.

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2008-2016 yılları arasında yayınlanan Unutma Beni isimli günlük dizide 1702 bölüm yer alan usta oyuncu Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"Vefat haberinin büyük üzüntü ile öğrendik"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

Füsun Günuğur kimdir?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

Kaynak: Haber Global

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