Göbek yağlarınızı bir türlü eritemiyorsanız dikkat! Göbek bölgesindeki yağlanmanın sebebi ortaya çıktı

Eğer bölgesel yağlanma problemiyle başınız dertteyse bu yazıyı mutlaka okuyun. Özellikle göbek bölgenizde yağlanmalar oluyorsa ve bundan kurtulamıyorsanız bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Göbek yağlanmasının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Vücudun diğer bölgeleriyle kıyaslayınca, göbek yağlarından kurtulmak daha zordur. Özellikle bu hataları yapıyorsanız, imkansız denecek kadar zordur. Diyet ve egzersiz yapsanız bile bu bölgedeki yağların parçalanması uzun sürer. Ne yaparsanız yapın hala göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulamadıysanız asıl nedeni çok başka olabilir. Göbek bölgesindeki yağların yakımını da zorlaştıran bu kötü alışkanlıklar nedeniyle istediğiniz kiloya bir türlü ulaşamazsınız.

Karın bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmak oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Sadece düzenli olarak spor yapmak ve beslenme düzenine dikkat etmek göbek bölgesindeki yağları yakmanız için yeterli değildir. Göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulamadıysanız altında çok başka nedenlerin olabileceğini bilmeniz gerekir. Göbek yağlarını yakamamanızın sebeplerini sizler için derledik. Bakın siz bu hataları yapıyor musunuz...

Stresli olmak

Günlük hayatından koşuşturmacası ya da iş dünyasındaki yoğunluk sebebiyle kendinizi sürekli stresli hissedebilirsiniz. Karşılaştığınız durumlara karşı istemeden bir stres içine giriyor olabilirsiniz. Kendinizi çok stresli hissediyorsanız bu durum kortizol hormonunu tetikler. Bu tetikleme sayesinde de bölgesel yağlar artar ve istemediğiniz bir görüntü ortaya çıkabilir. Göbek bölgenizdeki yağların erimesini istiyorsanız, öncelikle stresten uzak durmanız gerekir. Stresli anlarınıza çözüm üretecek aktivitelerle kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Yeterli miktarda su içmemek

Su içmek hem sağlıklı kilo vermek, zayıflamak için hem sağlığınızı korumak için önemlidir. Su içerek vücudunuzda biriken ödem ve toksin maddelerinin kısa sürede atılmasını sağlayabilirsiniz. Su içerek vücudunuzdaki diğer hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Su içmek vücuttaki yağların daha kolaylıkla parçalanmasını sağlar. Çünkü su, metabolizmayı harekete geçirir ve sindirim sistemini düzenler. Eğer göbek bölgenizdeki yağlardan rahatsız oluyorsanız ve kurtulmak istiyorsanız bol bol su içmeniz gerekiyor. Her gün 8-10 bardak su içerek vücudunuzun su ihtiyacınızı karşılamanız önerilir.

Düzenli uyumamak

Uyku ve kilo alıp verme arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Düzenli uyumak yap yakımını daha kolay gerçekleştirmenizi sağlar. Yeterince uyumadığınız zaman uyanık olduğunuz saatler daha fazla olur ve bu durumda da daha çok açlık hisseder, daha çok yemek yeme ihtiyacı duyarsınız. Özellikle geceleri abur cubur yiyeceklere yönelerek fazla kalori alımına sebep olabilirsiniz. Bu durum da vücudunuzda yağların göbek bölgenizde depolanmasına sebep olur. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız her gün ortalama 8 saat uyumanız gerekir. Uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissetmelisiniz.

C vitamini tüketmemek

C vitamini vücut sağlığı açısından büyük önem taşır. Kilo vermek isteyenler içinde C vitamini büyük bir yardımcı olur. C vitamini tüketmek, sabahları daha enerjik uyanmanızı sağlar. Kandaki şeker oranını önemli ölçüde dengeler ve bu sayede gün boyu daha zinde ve canlı hissedersiniz. Ayrıca yeterli C vitamini tüketmek stresle baş etmenizi de kolaylaştırır. C vitamini tüketerek bölgesel yağların yakımını da hızlandırabilirsiniz.