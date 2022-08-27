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MİT, Asos’ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

MİT, Asos’ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan’ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, 22 Ağustos’ta Irak Süleymaniye Asos bölgesinde, 2 PKK/KCK mensubu özel operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının Baver Sur kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve Rezan Baran kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi.

Her iki teröristin ise Murat Karayılan’ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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