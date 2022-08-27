Nagehan Alçı 'Elçin Sangu'yu mahkemeye verdiğimden haberim yoktu' dedi! Avukatı üstlendi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplere yönelik çirkin sözleri nedeniyle tutuklanması üzerine "Bu bir hukuk cinayetidir" dedi. Kiralık Aşk dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Elçin Sangu, "Hakaret içermeyen tweet attığım için bana dava açan sen değil miydin?" diye sordu. Nagehan Alçı, "Elçin Sangu'yu şikayet ettiğimden haberim yoktu" dedi. Suçu avukatı üstlendi: "Hakaret olduğunu düşündüğüm tüm tweetleri savcılığa ben şikayet ettim."

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdiği paylaşımına "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; 'yurt dışına çıkma yasağı' istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları" diyen oyuncu Elçin Sangu'ya, "Haberim yoktu, olsaydı şikâyeti geri çektirirdim" diye cevap verdi. Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi, 'suç dyurusunu ben yaptım, Nagehan Ahnım'ın haberi yoktu' dedi.

Beni savcılığa vermen aşırılık değil miydi?

Elçin Sangu, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Nagehan Alçı'ya, "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; yurt dışına çıkma yasağı, kişisel eşyalarıma (telefon, bilgisayar) el konulmasını istemek, kocanı da işin içine katmak, gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi?" diyerek yanıt vermişti. Alçı'dan ve Alçı'nın avukatından Sangu'ya yanıt geldi. Avukat Esennur Ezgi, şikâyet sürecine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

Alçı'nın avukatı: Haberi yoktu ben yaptım

"Nagehan Alçı’nın avukatı olarak kendisine yapılan hakaretlere şikâyet açmak benim yetkimdedir. Nagehan Hanım’a hakaret ettiğini düşündüğüm tüm paylaşımlarla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurum. Nagehan Hanım’ın bana verdiği resen suç duyurusunda bulunma yetkim var.

Elçin Sangu’nun beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim Nagehan Alçı’ya Elçin Sangu adlı şahsın hakaret ettiğini düşündüğüm bir paylaşımla ilgili olarak resen suç duyurusunda ben bulundum. 4.5 sene önceki olay. Nagehan Hanım isim isim kimden şikâyetçi olduğumuzu bilmez.

Kaldı ki dilekçede bulunan ifadeler bilişim yolu ile işlenen suçlar şikâyetlerinde bulunan standart ifadelerdir. Müvekkilim Nagehan Alçı’ya hakaret edenleri savcılığa verdiğimizde işleyecek standart dilekçe prosedürü bellidir. Hakaret eden herkesle ilgili aynı süreç işlemiştir.

" 'Yurt dışına çıkış yasağı' uydurma"

- Müvekkilim Nagehan Alçı’ya hakaret ettiğimi düşündüğümüz yüzlerce kişiye yapıldığı gibi Elçin Sangu adlı şahsa da aynısı yapılmıştır. Hiçbir özel uygulama yapılmamıştır. Herkes gibidir. 'Yurtdışına çıkış yasağı' diye bir talep yoktur. Bu tamamen uydurmadır. Yalan bir bilgidir.

- Ayrıca 'Kocanı da işin içine karıştırdın' ne demektir? Müvekkilim Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu davayla hiç ilgisi yoktur. Nagehan Hanım’ın da Rasim Bey’in de bu şikâyetten haberleri bile yoktur. Elçin Sangu’dan bu iddia ettiği hususu bir hukukçu olarak açıklamasını bekliyorum."

Nagehan Alçı: Benim bile bilgim yok, Rasim ne alaka?

Avukatı Esennur Ezgi'nin paylaşımlarını Twitter hesabından paylaşan Alçı da şunları kaydetti:

"Avukatım Esennur Ezgi’nin hem bana hem de kamuoyuna ifade ettiği bilgilerden hareketle Elçin Sangu’ya yurtdışına çıkış yasağı talep edildiği bütünüyle yalandır…

Elçin Sangu’ya açılan şikâyetten ve ardından yaşanan savcılık sürecinden benim haberim yoktu. Bilmiyordum. Dün Sangu’nun twitiyle öğrendim. Haberim olsaydı yapılan şikâyeti geri çektirirdim.

Burada hiçbir bağlama oturtamadığım nokta ise konuyu Elçin Sangu’nun nasıl olup da kocam Rasim Ozan’a getirdiği. Rasim’in bu konuyla ne ilgisi ne bilgisi var. Benim bile bu davadan bilgim yok. Rasim ne alaka? Nasıl olup da Rasim’i işin içine karıştırmışım?"

Ne olmuştu?

Oyuncu Elçin Sangu, CHP'nin 2018’deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin HaberTürk canlı yayınına katıldığı programda, İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı'ya yönelik yaptığı paylaşımda; "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum" demişti. Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.