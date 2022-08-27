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Korkunç kazada otomobilde sıkışan yaralı hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç kazada otomobilde sıkışan yaralı hastanede hayatını kaybetti

BARTIN Amasra karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan yaralılardan Kerem Çelebi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün gece saatlerinde Bartın Amasra karayolunun Amasra tüneli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Amasra istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 74 DL 373 plakalı otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten ilerleyen Mustafa Ö. idaresindeki 74 AAR 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazanın ardından bölgeye 112, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada M.Y., M.Ö., E.O., B.O. ve otomobilde sıkışan 20 yaşındaki Kerem Çelebi yaralandı. Sıkıştığı otomobilden İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Çelebi’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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