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Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor

Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor

Uygulanan yaptırımlara karşılık veren Rusya, Avrupa'da enerji krizine neden oldu. Son olarak Fransızlar kriz nedeniyle talaşlı ısıtmaya yönelirken, odun sobaları ve talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor.

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Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı belirtildi.

Ülke basınının Fransa, Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ülkede, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı kaydedildi.

Federasyonun taleplerin yüksek olması nedeniyle büyük bir arz açığının yaşanmasından endişe etmeye başladığına dikkati çekilen haberde, "Enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden oduna akın etmeye ve odun stoku yapmaya yöneltti." ifadesi kullanıldı.

Haberde, 300 tedarikçiyi bünyesinde barındıran Federasyonun kışın şiddetli geçmesine ve talebin büyüklüğüne bağlı olarak düzenli müşterilerine öncelik tanıma yoluna gideceği belirtildi.

Federasyon henüz soba kurulumunu yapmayanlara ise bunu biraz daha ertelemeleri ve tanımadıkları tedarikçilere ön ödeme yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.

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