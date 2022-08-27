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Antalya'dan üzüntüye boğan haber! Henüz 5 yaşındaydı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'dan üzüntüye boğan haber! Henüz 5 yaşındaydı

 ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki M.Ö'ye, O.B. idaresindeki  Almanya plakalı otomobil çarptı. Sürücü tarafından Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne götürülen M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Çocuğun ölüm haberi üzerine fenalaşan aile üyeleri, poliklinikte bulunan polis ve sağlık personeliyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat polikliniğin önünde bekleyen aile, polisin ikna etmesi sonucu evlerine gönderildi.

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