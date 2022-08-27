Birden ayağa kalkınca yaşanan göz kararması ve baş dönmesinin sebebi ortaya çıktı!

Ayağa kalkıldığında gözlerin kararması problemi herkesin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biridir. Hatta birçok kişi için bu sorun sürekli gerçekleşen bir hal almıştır. Sürekli bir sorun haline gelmişse, bu sorunun kaynağının tespit edilip uygun tedavinin uygulanması lazımdır. Peki nedir bu göz kararmasının ve baş dönmesinin nedeni? İşte cevabı...

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Birden ayağa kalkarken yaşanan göz kararması rahatsızlığının en yaygın sebebinin kan basıncının ani olduğu biliniyor. Bu durum oturur pozisyondayken ayağa kalkıldığında kan basıncının hızlı bir şekilde düşmesi olarak tanımlanır. Tıp literatüründe ise postüral hipotansiyon olarak da adlandırılır. Yetişkinlerde görülme sıklığı çocuklara nazaran daha fazladır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda rastlanması mümkün olan bu rahatsızlığı kadınlar, erkeklere göre daha fazla yaşayabilirler.

Etkisi uzun sürmez

Ani bir şekilde ayağa kalkma sonucu ortaya çıkan titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı ve göz kararması sorunları fazla uzun sürmez. Saniyeler sürer ve hemen son bulur. Bu esnada herhangi bir problem olmadığı düşünülse de sorunun kaynağı araştırılmalıdır. Kan basıncının hızlı bir şekilde düşmesi ve kişinin bayılacakmış hissine kapıldığı bu süreçte, düşmeyi önlemek amacıyla buna engel olabilecek herhangi bir nesneden destek almak gerekebilir.

Ayağa kalkınca göz kararmasının sebepleri nelerdir?

Ani bir şekilde yağa kalkıldığı zaman birden bire gözlerin kararması ve bu durumla beraber ortaya çıkan titreme, baş dönmesi, geçici görme kaybı gibi sorunların kaynağını tahmin edebilmek için genellikle aşağıdaki durumlardan söz edilebilir:

- Atardamalarda yaşanan tıkanıklık

- Damarların sertleşmiş olması

- Şeker hastalığı

- İç kulakta bulunan keseciklerde mevcut olan bir problem

- Bir çeşit sinir hastalığı olan çoklu sistem atrofisi

- Yeme hastalığı olarak tanımlanan anoreksiya nevroza

- Kalpteki ritim bozuklukları

- Kan hacminin gereğinden düşük olması

- Postural tansiyon düşüklüğü

- Aşırı derecede stresli ortamlara ve olaylara maruz kalmak

- B12 vitaminin eksikliği

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

- Demir eksikliğine bağlı olarak meydana gelen anemi (kansızlık)

Ayağa kalkarken göz kararması için hangi doktora gidilir?

Birden bire ayağa kalktığında göz kararması ve baş dönmesi gibi problemler yaşayan kişilerin gitmeleri gereken hastane servisi ilk olarak göz hastalıklarıdır. Göz hastalıkları uzmanı bu duruma kaynaklık eden faktörün tespit edilebilmesi için birtakım tetkiklerin yapılmasını talep edebilir. Tespit edilen durum sonucunda size uygun bir tedavi programı oluşturulur. Örneğin; bu problem tansiyonun kronik bir şekilde zaman zaman düşmesinden kaynaklanıyorsa tansiyon değerlerinin kontrol altına alınması ve çabucak tedavi edilmesi adına, uygun tedavi yönteminin kalp –damar hastalıkları uzmanıyla birlikte oluşturulması gerekir.