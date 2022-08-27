İçecekleri sıcak içiyorsanız dikkat! Telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz

Çay, kahve, çorba gibi içecekleri birçok kişi kaynamaya yakın sıcaklıkta içmeyi alışkanlık edilmiş durumda. Ancak bu durum bir süre sonra dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabiliyor.

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Birçok kişi içecekleri genellikle sıcak içmeyi sever. Bu alışkanlık bir süre devam ettiği taktirde ise oldukça kötü sonuçlara gebe olabiliyor.

Birçok sağlık çalışanı, yaşanabilecek kötü huylu hastalıkların görülmesinin engellenmesi için sıcak içeceklerin bir miktar soğumaya bırakılmasını tavsiye ediyor.

The Sun'da yayınlanan habere göre Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar, sıcak içecekleri severek tüketen insanlarda tüketmeyenlere göre kanser riskinin daha fazla olabileceğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda çayı, kahveyi çok sıcak ve sıcak olacak şekilde içenlere kısa bir deneme yapıldı.

Yapılan denemeler ile birlikte çok sıcak içenler 4,1 kat daha fazla risk taşırken, sıcak içenler 5,5 kat daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi'nden bir klinisyen olan Dr Paul Carter yapılan çalışmalar sonrası sıcak içeceklerin olası risklerine karşı bir bilgilendirmede bulunarak, sıcak içeceklerin çok fazla tüketilmesi haline özafagus kanseri riskinin artabileceğini belirtti.

Kişinin yemek borusu kısmında oluşan ve ciddi şekilde olumsuzluklara sebep olan özafaguas kanseri kilo kaybı ve yutma güçlüğü ile ortaya çıkmaya başlıyor.

Özafagus kanserine yakalanma riski taşıyan kişilerde ise Göğüs kemiğinin arkasında ağrı, boğuk ,öksürük, hazımsızlık ve mide ekşimesi, deri altında bir yumru gibi belirtiler görülebiliyor.

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