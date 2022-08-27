BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  DÜNYA

Emmanuel Macron Cezayir'de protesto edildi

Emmanuel Macron Cezayir'de protesto edildi

Cezayir gezisinde halkın protesto ve yuhalamalarıyla karşılaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoculara el sallamaya devam etti.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir temasları devam ediyor. Macron dün temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef almıştı.

Türkiye'nin Afrika'da Fransa karşıtı çalışmalar yürüttüğünü iddia eden Macron bugün ülkede zor anlar yaşadı.

Cezayir'de büyük şok

Fransa Lideri, Cezayir sokaklarında halkal bir araya gelmek isterken hayatını şokunu yaşadı.

Toplanan kalabalık Macron'u protesto etti.

Hakaretler ve yuhalamalarla karşılandı

Kalabalık bir koruma ordusu ile gezisini gerçekleştiren Macron, hakaret içeren sloganlarla ve şiddetli yuhalamalarla karşılaştı.

Büyük bir basın ordusunun da takip ettiği gezideki o anlar kameralara yansıdı.

Hakaretlere rağmen selamlamaya devam etti

Macron'un yuhalamalara karşı halkı selamlamaya devam etmesi ve gülümsemesi dikkat çekti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada özellikle de Fransa'da gündem oldu.

"Ulusal bir utanç kaynağı"

Görüntüleri izleyen Fransızlar yaşananlara isyan ederken Macron'un ulusal bir utanç kaynağı olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yemeklerden eksik olmayan soğanın gerçeklerini duyunca kendinizden geçebilirsiniz
Yemeklerden eksik olmayan soğanın gerçeklerini duyunca kendinizden geçebilirsiniz
İçecekleri sıcak içiyorsanız dikkat! Telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz
İçecekleri sıcak içiyorsanız dikkat! Telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun resti çekti! Türkiye buna karar verecektir...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun resti çekti! Türkiye buna karar verecektir...
Birden ayağa kalkınca yaşanan göz kararması ve baş dönmesinin sebebi ortaya çıktı!
Birden ayağa kalkınca yaşanan göz kararması ve baş dönmesinin sebebi ortaya çıktı!
Halk ayaklanmış 50 bin kişi yürümüştü... Baskılara dayanamadı! LGBT etkinliği 'Europride' iptal edildi
Halk ayaklanmış 50 bin kişi yürümüştü... Baskılara dayanamadı! LGBT etkinliği 'Europride' iptal edildi
Nagehan Alçı 'Elçin Sangu'yu mahkemeye verdiğimden haberim yoktu' dedi! Avukatı üstlendi
Nagehan Alçı 'Elçin Sangu'yu mahkemeye verdiğimden haberim yoktu' dedi! Avukatı üstlendi
Korkunç kazada otomobilde sıkışan yaralı hastanede hayatını kaybetti
Korkunç kazada otomobilde sıkışan yaralı hastanede hayatını kaybetti
Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor
Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor
Milyonları sevindiren haber geldi! Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Milyonları sevindiren haber geldi! Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Unutma Beni oyuncusu sevilen isim Füsun Günuğur hayatını kaybetti
Unutma Beni oyuncusu sevilen isim Füsun Günuğur hayatını kaybetti