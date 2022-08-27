Canan Karatay'ın yasak listesi belli oldu Ağzınıza bile sürmeyin

Verdiği öneriler ile sık sık gündeme gelen 79 yaşındaki kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın asla kullanmadıkları yasak listesi ortaya çıktı.

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Yaptığı açıklamalar ve önerdiği diyet programları ile gündeme gelen ve bir kesim tarafından tepki gösterilen Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanla besinleri her fırsatta duyuruyor.

Ezber bozan önerileri ile gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu kez kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecek listesini açıkladı.

Doğal beslenme için şu ana dek kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı.

Başta kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı herkesi uyarıyor.

İşte yasaklı yiyecekler listesi...

Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

Pirinç pilavı

Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler

Fazla şeker içeren meyveler

Patates

Mayonez, ketçap ve hazır soslar

Börek, poğaça, açma

Hazır kahveler

Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

Şeker, çikolata ve her türlü tatlı

Hazır çorbalar

Şuruplar, reçeller, pekmez

Tüm gazlı içecekler

Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

Yapay tatlandırıcılar

Beyaz un

Hazır meyveli yoğurtlar

Hazır meyve suları

Margarin

Mısır

Makarna

Kızartma

Canan Karatay kimdir?

1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Canan Karatay, her ne kadar beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla bilinse de, tıp alanında profesörlük unvanına sahiptir. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, İngiliz Hükümeti’nden burs kazanarak Liverpool’daki Bölgesel Kardiyoloji Merkezi’nde iki yıl kadar uzmanlık eğitimi aldı.

Türkiye'de 'uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi' tekniğini ilk kez kullanan isim olan Canan Karatay, ilerleyen yıllarda Karatay Diyeti adında bir kitapla Beslenme ve kalp sağlığı üzerine popüler çalışmalarını sürdürdü.

Canan Karatay'ın, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından Ali Başak Karatay ile evliliğinden Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğulları var.