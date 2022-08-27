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ABD'nin Gülşen açıklamasına AK Parti'den jet cevap

ABD'nin Gülşen açıklamasına AK Parti'den jet cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına AK Parti'den cevap geldi.

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Şarkıcı Gülşen, imam hatip mensuplarına yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle tutuklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Gülşen'le ilgili açıklama yaptı. ABD'nin açıklamasına AK Parti'den cevap geldi.

ABD: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğününün kısıtlanmasından endişe duymaktadır." denildi.

ABD'den yapılan açıklamaya, AK Parti cephesinden sert tepki geldi. TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından cevap verdi. Tunç ABD'nin açıklamasını 'Hadsizlik' olarak nitelendirdi.

Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı;

'Kınıyor ve reddediyorum'

ABD Dışişleri Bakanlığı' nın İmam - Hatiplerimize yönelik sarfettigi hakaret ve aşağılayıcı ifadelerinden dolayı yargılanan "Sanatçı" ile ilgili endişeliyiz açıklamasında bulunmasını kınıyor ve reddediyorum.

İfade özgürlüğü, milletimizin değerlerini aşağılamak, eğitim yuvalarımıza ve orada eğitim görenlere hakaret etmek değildir.

'Hadsizlik...'

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye’de Yargı bağımsızdır.  ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili açıklama yapması hadsizliktir.

Türkiye Cumhuriyeti, Dünya'nın neresinde olursa olsun, her bir vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumaya muktedir güçlü bir ülkedir.

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