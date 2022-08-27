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Galatasaray Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı

Galatasaray Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı

Galatasaray, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı.

Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir"  denildi.

6.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Galatasaray’a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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