Liverpool ilk galibiyetini 9 golle aldı!

Premier Lig'in 4. haftasında Bournemouth'u konuk eden Liverpool, sahadan 9-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında Bournemouth'u konuk eden Liverpool sahadan 9-0 galip ayrıldı. İlk yarıda Firmino resital yaptı; Brezilyalı, üç asist yaptı bir de gol kaydetti. Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçta 9 gol attı.

İlk üç haftada iki beraberlik alan ve geçen hafta Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilen Liverpool, Bournemouth karşısında şov yaptı. Kırmızılar, sahadan 9-0 galip ayrıldı.

İlk yarıyı 5-0 önde kapattılar

Liverpool, Roberto Firmino'nun başrolünde ilk yarıyı 5-0 önde kapadı. Liverpool'da Roberto Firmino ilk üç golün asistini yaptı. Luiz Diaz üçüncü, Harvey Elliott beşinci ve Trent Alexander-Arnold ise 28. dakikalardaki golleriyle Liverpool'u 3-0 öne geçirdi.

Roberto Firmino 31'de ise skoru 4-0 yaptı. Bournemouth'a karşı 31 dakikda 4 gol bulan Liverpool, Şubat 2014'teki Arsenal maçından (20 dakika) bu yana ilk kez bu kadar kısa sürede 4 gole ulaştı.

Liverpool adına ilk yarıda son olarak sahneye çıkan isim Virgil van Dijk oldu. 45. dakikada Andrew Robertson'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hollandalı, kafayla ağları havalandırdı ve Liverpool skoru 5-0 yaptı.

İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ağları beş kez havalandırdı.

Roberto Firmino (1 gol, 3 asist), 2003'te 6-0 kazanılan West Bromwich maçının ikinci yarısında iki gol ve iki asistlik performans sergileyen Milan Baros'un ardından, Premier Lig'de bir devrede 4 gole katkı yapan ikinci Liverpool oyuncusu oldu.

Liverpool ikinci yarıya da golle başladı.

46'da Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortasında Mepham topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 6-0 oldu.

62. dakikada Robertson'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Travers çelmek istedi. Ancak Bournemouth kalecisinin kontrol edemedği topu Roberto Firmino ağlara gönderdi ve skoru 7-0 yaptı.

Durmaya niyeti olmayan Liverpool, 80'de skoru 8-0 yaptı. Fabio Carvalho, Liverpool'un sekizinci golünü kaydederken; son kez ağları havalandıran isim ise 86'da Luiz Diaz oldu. Diaz takımının son golünü attı ve Liverpool sahadan 9-0 galip ayrıldı. Maçta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın gol ve asist yapmaması ise dikkat çekti.

Lıverpool'dan en farklı Premıer Lig rekoru

Liverpool, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol attı. Kırmızılar, Premier Lig'in en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetleri hangi maçlarda elde edildi?

Bugün: Liverpool 9-0 Bournemouth

Şubat 2021 - Manchester United 9-0 Southampton

Ekim 2019 - Southampton 0-9 Leicester City

Mart 1995 - Manchester United - Ipswich